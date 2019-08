Truecaller vient d’atteindre 1 million d' abonnes et d’intégrer de nouvelles fonctionnalités anti-spams

Jeudi 29 Août 2019



Communiqu de Presse -

Truecaller vient dannoncer avoir atteint aujourdhui un million d'abonns. La marque a galement ajout toute une srie de nouvelles fonctionnalits son service d'abonnement payant Truecaller Premium.Commercialis dans le monde entier, ce service intgre dsormais plusieurs nouvelles fonctionnalits de blocage de spams en Tunisie. Celles-ci sont actuellement disponibles pour les utilisateurs d'Android prsents sur tous les marchs mondiaux de Truecaller.En outre, Truecaller Premium Gold, un autre service dabonnement qui vient dtre lanc rcemment, propose son tour des fonctionnalits amliores. Son interface couleur or permet aux clients de se dmarquer en arborant un profil encore plus premium et plus lgant.1. Une mise jour et un blocage automatique des principaux spammeurs par Truecaller.2. Une liste encore plus tendue des principaux spammeurs3. Un blocage systmatique des numros cachs4. Le blocage des numros qui ne figurent pas sur le rpertoire de l'utilisateur.1. Une exprience dutilisation sans la prsence de la moindre publicit2. La possibilit daccder la fonction Qui a consult mon profil: celle-ci vous permet de savoir qui a visualis votre profil3. Lenregistrement d'appels: enregistrez toutes vos conversations et coutez-les plus tard (Non disponible sur Android 9 et versions antrieures)4. Demande de contact : envoyez des demandes de contact des personnes extrieures votre rseau.5. Badge Premium: arborez un profil au look professionnelSexprimant propos de ces nouvelles ralisations, Alan Mamedi, PDG et cofondateur de Truecaller, a dclar: Nous sommes fiers que les utilisateurs du monde entier apprcient les avantages de nos fonctionnalits Premium. Nous sommes galement ravis d'annoncer le lancement de nouvelles mises jour qui nous aideront offrir encore plus de valeur ajoute nos utilisateurs Premium, tout en rendant leurs communications plus sres et plus efficaces. "Les fonctionnalits de blocage de spams sont disponibles sur Truecaller Premium, qui est actuellement disponible pour les nouveaux abonns du monde entier, un prix promotionnel infrieur de 80% pour les 3 premiers mois. En Tunisie, le cot de l'abonnement est de 3,55 TND par mois.Les gens utilisent Truecaller pour tre informs sur qui les contacte, mais aussi pour bloquer les appels et les SMS indsirables. Truecaller fournit toute une gamme de services uniques en leur genre, linstar d'un numroteur qui permet didentifier l'appelant, mais galement de dtecter les spams, etc. La mission de Truecaller est dtablir partout davantage de confiance, tout en rendant nos communications encore plus sres et plus efficaces. Base Stockholm, en Sude, la socit a t fonde en 2009 par deux personnes: Alan Mamedi et Nami Zarringhalam. Le tour de table de Truecaller regroupe des investisseurs tels que Sequoia Capital, Atomico et Kleiner Perkins Caufield Byers.