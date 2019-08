Rentrée 2019 : Ooredoo lance le paiement des frais de scolarité du primaire par recharge téléphonique

Mardi 20 Août 2019



Communiqué de Presse -

Pour la rentrée scolaire de cette année, Ooredoo Tunisie a lancé, conjointement avec le ministère de l’Education, le paiement des frais de scolarité du primaire avec la recharge téléphonique.Plus de files d’attente interminables ni même besoin de se déplacer. Il suffit de vous munir de l’identifiant élève composé de 12 chiffres, de faire une inscription sur le site https://inscription.education.tn, de composer *181# et suivre les instructions. Les frais s’élèvent à 4DT sans aucun frais de service supplémentaire. Ce moyen de paiement couvrira prochainement les frais de scolarité du secondaire.Ainsi, Ooredoo s’applique à offrir à ses clients les meilleurs services au quotidien, pour les faire bénéficier de son savoir-faire et de son expertise en matière d’innovation et de qualité.Bonne rentrée à tous nos élèves !