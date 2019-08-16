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وفاة المنتج السينمائي التونسي نجيب عياد على إثر سكتة قلبية

Vendredi 16 Août 2019

Vendredi 16 Août 2019
وات - توفي ظهر اليوم المنتج السينمائي التونسي نجيب عياد على إثر سكتة قلبية وفق ما صرحت لوكالة تونس افريقيا للأنباء المستشارة الإعلامية لدى وزير الشؤون الثقافية سيماء المزوغي.



  
  
     
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 187487

MOUSALIM  (Tunisia)  |Vendredi 16 Août 2019 à 13h 08m |           
رحم الله الفقيد ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون .وبهذه المناسبة الأليمة أدعو المتابعين للموقع بالامتناع كليا عن تناول اللحوم هذه الأيام التي تتوافق مع اكتمال القمر وحالة المد القصوى للسوائل على سطح الأرض ومنها ضغط الدم طبعا وتعويضه بتناول الخضر وعصائر الغلال والحبوب الكاملة ونتمنى من الأطباء تقديم النصح لحرفائهم عن مخاطر تناول اللحوم فقد لا تؤذي البعض لكنها
قاتلة للبعض الآخر عند اكتمال البدر .

Tomjerry  (Tunisia)  |Vendredi 16 Août 2019 à 12h 51m |           
الله أكبر.
رحمه الله

Zikas  ()  |Vendredi 16 Août 2019 à 12h 44m |           
الله أكبر ؛ الله أكبر ؛ الله أكبر
إنّا لله وإنّا إليه راجعُون ؛
رحم الله الفقيد وأسكنه فراديس جنّاته ؛ ورزق أهله وذويه جميل الصّبر والسُّلوان
؛؛؛ اللهم آمين يا ربّ العالمين



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