وفاة المنتج السينمائي التونسي نجيب عياد على إثر سكتة قلبية

Vendredi 16 Août 2019



وات

- توفي ظهر اليوم المنتج السينمائي التونسي نجيب عياد على إثر سكتة قلبية وفق ما صرحت لوكالة تونس افريقيا للأنباء المستشارة الإعلامية لدى وزير الشؤون الثقافية سيماء المزوغي.