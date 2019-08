L'Université Franco-Tunisienne pour l'Afrique et la Méditerranée UFTAM ouvre ses portes en octobre 2019

Jeudi 08 Août 2019



Communiqu de Presse -

Une confrence de presse a t organise mercredi 7 aot au sige du Ministre au cours de laquelle Slim Khalbous Ministre de l'Enseignement Suprieur et de la Recherche Scientifique et Oliver Poivre d'Arvor Ambassadeur de France en Tunisie ont prsent les grandes lignes du Projet de l'UFTAM en prsence des Prsidents des Universits et des cadres concerns du Ministre .LUFTAM, seule universit internationale en Afrique dlivrer des diplmes europens partir du contient, ouvrira ses portes pour les Masters en octobre 2019 et pour les Licences en septembre 2020. Elle offrira des tudiants de lAfrique sub-saharienne autant qu des tudiants tunisiens ou mditerranens un panel de formations dexcellence co-construites par de grandes universits publiques franaises et tunisiennes.Annonce conjointement par la Tunisie et la France lors de la visite officielle du Prsident Emmanuel Macron Tunis en janvier 2018, lUFTAM illustre la volont des deux pays de constituer en Tunisie un hub rgional denseignement suprieur pour former les futures gnrations dentrepreneurs et de cadres suprieurs dont lAfrique et lespace mditerranen ont besoin.Assurs par des enseignants-chercheurs franais et tunisiens et par des professionnels de haut niveau, les formations offertes par lUFTAM visent une employabilit immdiate des diplms. Ces derniers pourront faire valoir auprs des entreprises tunisiennes, africaines et europennes leur diplme de lUFTAM ainsi que les diplmes franais et tunisiens dlivrs par les tablissements partenaires des formations. Certains cursus sont galement ouverts aux professionnels ou aux personnes en reprise dtudes, leur permettant de re-dynamiser leur vie professionnelle. LUFTAM vise enfin permettre le dveloppement dune recherche oriente vers les grands dfis socitaux et les objectifs de dveloppement durable.Fonde sur linterdisciplinarit entre sciences humaines et sociales et sciences de lingnieur, lUFTAM propose ds la rentre 2019 des diplmes de Master1- Expertise conomique des politiques et projets de dveloppement (Paris 1 Panthon Sorbonne / IHEC)2- Gestion de lenvironnement et mtiers de leau (Aix-Marseille universit / FST / ISSBAT)3- Sciences des donnes et nouveaux mtiers du numrique (ENSTA Paris Tech / ENIT / SUPCOM)4- Formation de formateurs en gnie informatique, traitement du signal, automatique, nergie, lectronique et tlcom (ENS Paris Saclay / IPEST / ENSIT)À ces programmes de Master sajoute une offre certifiante (universits Cte dAzur / Tunis El Manar / Carthage) en ingnierie de projets euro-mditerranens ainsi quune formation aux soft skills et en entrepreneuriat, qui sont aujourdhui des comptences indispensables pour une insertion et une volution russie sur le march de lemploi.Rassemblant des tudiants de plusieurs nationalits sur un campus install 15 minutes du centre de Tunis, lUFTAM permettra la constitution progressive dun groupe dalumni mobiliss autour du dveloppement conomique et social de lAfrique et de sa capacit relever les dfis du monde de demain.Pour la rentre 2019, lUFTAM va accueillir ses premiers tudiants dans des locaux modernes rpondant aux standards internationaux, sur le mme campus que Tunis Business School (TBS), avec vie universitaire et une restauration de qualit.