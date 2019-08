Le Centre Carter déploie une mission d’observation internationale pour évaluer le processus électoral en Tunisie

Mercredi 07 Août 2019



Communiqu de Presse -

Le Centre Carter a dploy une mission d'observation lectorale en Tunisie pour observer les lections prsidentielles du 15 septembre ainsi que les lections lgislatives du 6 octobre.Aprs la rvolution, le Centre a surveill plusieurs processus lgislatifs et politiques au cours de la transition dmocratique du pays en commenant par lobservation des lections de lAssemble Nationale Constituante en 2011. Cette anne, lInstance Suprieure Indpendante pour les Élections (ISIE) a invit et accrdit le Centre Carter pour observer les lections nationales.Dans le cadre de cette mission dobservation de longue dure, le Centre Carter a institu un partenariat avec l'Institut lectoral pour une dmocratie durable en Afrique (EISA) visant intgrer leurs efforts communs, travers une troite coordination de leurs plans de recrutement, formation, et dploiement des observateurs de longue dure pour lvaluation du processus lectoral selon une mthode dvaluation commune. Lquipe dobservation de longue dure conjointe est compose de 16 observateurs. Ces observateurs ont t dploys le 22 juillet par quipe de deux dans huit rgions du pays pour valuer les prparatifs lectoraux aux niveaux rgional et local. Les observateurs, qui ont rejoint une quipe d'experts bass Tunis depuis le 10 juin, vont travailler dans chacune des 27 circonscriptions lectorales de Tunisie.Outre sa collaboration avec EISA, le Centre cooprera galement avec les principaux acteurs locaux ainsi quavec les autres groupes dobservateurs internationaux et nationaux.La mission consiste observer et examiner les principaux aspects du processus lectoral tels que le contexte pr-lectoral, linscription des lecteurs, lenregistrement des candidats, la campagne lectorale, et son financement. Des quipes dobservateurs de courte dure et des leaders de haut niveau rejoindront la mission d'observation pour observer les procdures de vote, le dpouillement et la tabulation durant les lections du 15 septembre et du 6 octobre. Lquipe suivra le processus post-lectoral dont les recours contre les rsultats des lections.Pendant toute la priode lectorale, le Centre Carter prsentera rgulirement ses principales conclusions. A la fin de la mission d'observation, le Centre fournira une valuation indpendante du processus lectoral portant sur les lections lgislatives et prsidentielles. Il sintressera notamment la conformit des processus avec les engagements internationaux du pays, le droit national, et les normes des lections dmocratiques. Tous les dclarations et les rapports seront disponibles sur www.cartercenter.org .Les missions d'observation lectorale du Centre se droulent conformment la Dclaration de principes pour lobservation internationale dlections, qui tablit des directives pour une observation professionnelle et impartiale d'lections internationales. La dclaration a t adopte aux Nations Unies en 2005 et a t approuve par plus de 50 groupes d'observation lectorale.