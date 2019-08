Ooredoo Tunisie anime l’été avec de nouveaux Jeux sur l’application My Ooredoo

Mardi 06 Août 2019



Communiqué de Presse -

1er Jeu : Grati Werba7

Ooredoo lance des jeux et concepts spécial été avec plein de cadeaux à gagner en exclusivité sur l’application My Ooredoo. A la plage, au café ou chez vous, vous pouvez jouer sans limites pour remporter un des nombreux lots proposés ; Smartphones, Tablettes, Gadgets …Pour gagner, rien de plus simple! Il suffit d’accéder à l’application My Ooredoo, Gratter le Pop-Up affiché et découvrir votre cadeau. Ce jeu est 100% gagnant, grattez autant de cartes que vous voulez pour découvrir le cadeau caché.