Tunisie: Signature Convention ELIFE - AFD - FTD

Vendredi 05 Juillet 2019



Communiqu de Presse -

Le 3 juillet 2019, la Fondation Tunisie pour le Dveloppement, reprsente par son Prsident, Badreddine Ouali, et lAgence Franaise de Dveloppement, reprsente par le Directeur adjoint de lagence en Tunisie, Jrmie Daussin Charpantier, ont sign une convention de subvention dun montant de 2,9 M pour la mise en uvre du projet Elife. Ce projet va permettre la cration et lanimation de 10 centres de technologie, de formation et de culture dans les rgions de lintrieur o seront mis en uvre des parcours pdagogiques pour amliorer lemployabilit des jeunes diplms de lenseignement suprieur dans le domaine du numrique.Le secteur numrique en Tunisie est en effet marqu par une situation paradoxale : il sagit dun secteur fort potentiel de dveloppement mais beaucoup dentreprises sont freines par la difficult recruter des techniciens suprieur oprationnels ce qui se traduit chaque anne par plusieurs milliers doffres demplois non pourvues. Dans le mme temps, les diplms du suprieur peinent trouver un emploi. Pour clairer ce paradoxe, tous les diagnostics convergent : si les jeunes de niveau bac +3 ont un solide socle thorique au sortir de leurs tudes, ils sont pnaliss par leur niveau de langue et manquent de mise en situations professionnelles. Ce dcalage est dautant plus grand dans les rgions de lintrieur o lcosystme entrepreneurial en gnral et numrique en particulier est peu dvelopp et les occasions rares pour les jeunes de se confronter aux exigences du secteur priv.Le projet ELIFE, mis en uvre par la Fondation Tunisie pour le Dveloppement en partenariat avec luniversit ESPRIT pour la conception pdagogique des formations et lassociation TACT qui regroupe plusieurs entreprises leaders du numrique dans le pays a prcisment pour but de sattaquer ce dfi. Il a pour objectif de faciliter le recrutement des jeunes diplms du numrique, en particulier dans les gouvernorats prsentant un taux de chmage lev, en leur proposant un parcours de formation innovant, en prise avec les besoins du secteur afin de renforcer leur employabilit et daider leur insertion conomique et sociale. Au-del du cycle de formation, les centres seront des lieux de culture, dchanges et daccs facilit aux nouvelles technologies.Les jeunes de ces rgions qui souhaitent accder cette opportunit de formation devront justifier dun diplme de lISET ou quivalent dans le domaine du numrique et tre inscrits sur les registres de lANETI afin de pouvoir valider leur inscription dans lun des centres. Aprs des tests de slection, ils pourront y recevoir une formation gratuite de 12 mois, grce lappui du Fonds national de lemploi, dans lune des spcialits proposes :Dveloppement logiciel ;Business Intelligence ;Informatique embarque.Ces 12 mois de formation comprennent galement un renforcement en langues et techniques de communication, de programmation informatique et une priode de professionnalisation de six mois base sur des projets pratiques proposs et encadrs par les entreprises partenaires du programme. La formation ELIFE va par ailleurs bnficier de lexpertise du groupement dintrt public franais la Grande Ecole du Numrique afin de renforcer les effets du projet sur lemployabilit des jeunes, en particulier dans la phase de professionnalisation du programme.Le premier centre ELIFE a ouvert ses portes Siliana le 24 juin pour accueillir 250 apprenants au total. Un deuxime centre devrait commencer ses activits avant fin 2019 Beja. Dici quatre ans, huit autres centres Elife sont programms dans des rgions de lintrieur de la Tunisie : Le Kef, Jendouba, Kasserine, Sidi Bouzid, Kairouan, Mdenine, Gabs et Tozeur.LAFD financera hauteur de 2,9 millions deuros, sous forme de subvention, lacquisition de la totalit des investissements informatiques des dix centres ELIFE. Cet appui sinscrit dans le cadre des annonces faites par le Prsident de la Rpublique franaise loccasion de sa visite dEtat dbut 2018, portant sur le soutien de la France la jeunesse, lentrepreneuriat et la cration demploi, notamment dans le numrique, en Tunisie.