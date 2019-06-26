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Ooredoo vous transporte en Egypte avec son forfait International Pays Arabes

Mercredi 26 Juin 2019

Mercredi 26 Juin 2019
Communiqué de Presse - Etant sponsor officiel de l’équipe nationale, Ooredoo lance le forfait International « Pays Arabes » permettant ainsi à ses abonnés de vivre l’ambiance des matchs des Aigles de Carthage et de communiquer depuis la Tunisie vers l’Egypte à moindre coût.

En effet, ce forfait offre aux abonnés 30 minutes d’appels vers les numéros égyptiens Fixe et Mobile au prix de 10 TND seulement. Il est également valable 15 jours pour les offres à carte et à forfait.



Pour en profiter, il suffit d’accéder à l’application My Ooredoo, de composer *155*2# ou de se rendre à la Boutique Ooredoo la plus proche.


  
  
     
  
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Special can 201
    15:30: Nigeria - Guinée
    18:00 : Ouganda - Zimbabwe
    21:00: Egypte - RD Congo
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 3 1 1 0 0 3
Ouganda 3 1 1 0 0 2
RD congo 0 1 0 0 1 -2
Zimbabwey 0 1 0 0 1 -3
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 3 1 1 0 0 1
Guinee 1 1 0 1 0 0
Magagascar 1 1 0 1 0 0
Burundi 0 1 0 0 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 0 1 0 0 1 -2
Tanzanie 0 1 0 0 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 3 1 1 0 0 1
Afrique du Sud 0 1 0 0 1 -1
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 3 1 1 0 0 3
Tunisie 1 1 0 1 0 0
Angola 1 1 0 1 0 0
Mauritanie 0 1 0 0 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 3 1 1 0 0 2
Benin 1 1 0 1 0 0
Ghana 1 1 0 1 0 0
Guinee-Bissau 0 1 0 0 1 -2
Quarts de Finale
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Demi Finale
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