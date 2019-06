Mardi 18 Juin 2019



", un ouvrage, en douze chapitres, a été récemment publié par l'Association Tunisienne du Pétrole et du Gaz (ATPG) et la fondation allemande Konrad Adenauer Stiftung (KASTunis).Cet ouvrage propose une rétrospective du secteur tunisien de l’énergie au cours des cinq dernières décennies, et au-delà lorsque les données sont disponibles. Sans prétendre à l’exhaustivité, cette rétrospective couvre, en douze chapitres, la plupart des activités du secteur tunisien de l’énergie. Elle déborde donc le secteur des hydrocarbures proprement dit et couvre les activités de l’électricité et de la maîtrise de l’énergie.Chaque chapitre a été rédigé par un ou plusieurs professionnels spécialistes du sujet traité. La démarche d’ensemble s’est voulue collégiale et participative. Une large consultation auprès des cadres du secteur a en effet été organisée le 15 novembre 2017, pour cerner les attentes des lecteurs potentiels. Ses recommandations ont, pour l’essentiel, été prises en compte et les auteurs ont cherché un bon équilibre entre technicité et vulgarisation.Dans un environnement national et international en profonde mutation, l’ATPG, avec le présent ouvrage, participe à mettre à la disposition de ceux qui s’intéressent au secteur, des données de base factuelles et statistiques mis en perspective par des hommes et femmes de terrain. Nous espérons que cet ouvrage constituera un socle de référence et permettra d’aborder, avec plus de pertinence, la non moins importante question de la gouvernance du secteur.Le lancement officiel de cet ouvrage a été le Mercredi 13 Février 2019, une version électronique téléchargeable est s disponible sur le site atpg.org.tn rubrique evenements 2019