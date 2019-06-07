Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Ya Dalimni  

أريانة: حجز واتلاف كميات من المواد الغذائية بمحلين معدين لبيع الأكلة الخفيفة

Vendredi 07 Juin 2019

Vendredi 07 Juin 2019
باب نات - قامت يوم الجمعة 7 جوان 2019 وحدات الفرقة الجهوية للشّرطة البلديّة بأريانة بالتّنسيق مع الفرقة المركزية التابعة لإدارة الشّرطة البلديّة والإدارة الجهويّة لحفظ الصحة بأريانة بمعاينة محلّين مفتوحين للعموم لبيع الأكلة الخفيفة بكلّ من سكرة وأريانة المدينة وقد تمّ حجز وإتلاف 200 كلغ من رؤوس وأطراف أغنام وأبقار و"مرقاز" مجمّد و80 كلغ من الحمص و50 كلغ من الموالح في أواني غير صحيّة وتحرير محضر مخالفة صحيّة صنف 02 مع اقتراح قرار غلق.

كما تمّ وفق بلاغ لوزارة الداخلية, حجز 22 كلغ من لحوم الدّواجن و23 كلغ من الخضر غير صالحة للاستهلاك و11 كغ من غلال البحر المجمّد و11 كلغ من الجبن "مودزارلا" و16 كلغ من عجين "البيتزا" وتحرير محضر مخالفة صحيّة من الصّنف 02 واقتراح قرار غلق من طرف الإدارة الجهويّة لحفظ الصّحة بأريانة.


  
  
     
  
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