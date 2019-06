Projet de Protection Contre les Inondations du Grand Tunis Inauguration du Lot 2 ce lundi 10 Juin 2019

Vendredi 07 Juin 2019



L’inauguration du lot 2 du Projet de Protection Contre les Inondations du Grand Tunis, se tiendra le lundi 10 juin 2019 à la localité EL Hrairia Tunis, à partir de 10h00. L’évènement sera une occasion pour la présentation du projet, son utilité et ses impacts pour la région.L’inauguration sera assurée par le Ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire Noureddine SELMI, l’ambassadeur du Japon, Shinsuke SHIMIZU et le représentant résident de l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA), Monsieur Toshifumi EGUSA.Le lot 2 objet de l’inauguration consiste en la réalisation d’un bassin d’écrêtement et des dalots de diverses sections de longueur totale d’environ 5 km ainsi que trois canaux trapézoïdaux d’une valeur de 35 millions de dinars. C’est le premier lot à être achevé et il requiert une importance spéciale au niveau du projet (composé de 4 lots au total) puisque c’est le confluent qui sert à collecter les eaux pluviales des 3 autres lots assurant ainsi la fonctionnalité du projet et à protéger les quartiers avoisinants de la sebkhat Sijoumi ainsi que les cités Ezzouhour 3, 4 et 5.Le projet de protection du Grand Tunis des inondations est financé par un prêt de la JICA à hauteur de 6,808 milliards de yen (environ 150 millions TND). Il vise à atténuer les dégâts engendrés par les inondations et devrait bénéficier à 670 000 habitants de la partie Ouest du Grand Tunis en améliorant le contrôle des inondations ainsi qu’en construisant un nouveau canal d’évacuation du lac Sijoumi vers l’Oued Meliane.Il couvre la zone très urbanisée de la région Ouest du Grand Tunis connue par une habitation dense dont principalement les zones de Manouba, Ibn Sina, Ksar Said, Bortal Haider, Zahrouni, Bardo et les quartiers avoisinants de la sebkhat Sijoumi ainsi que les cités Ezzouhour 3, 4 et 5.Le projet consiste à la réalisation de collecteurs sur une longueur totale de17 km subdivisée en 4 lots :Lot 1: Oued Bardo / Branche Ibn SinaLot 2: Branche commune / Aval Route XLot 3: Lac Sijoumi rejet à Oued MelianeLot 4: Aménagement d’Oued Ezzouhour et du canal Rive Droite Bardo