Le fondateur de Huawei, M. Ren Zhengfei: « Nos relations avec les entreprises américaines ne seront pas détruites par un bout de papier du gouvernement américain »

Lors de sa dernire rencontre avec les mdias, le fondateur de Huawei, M.Ren Zhengfei, a ritr que la socit tait bien place pour aller de l'avant malgr les rcentes actions politiques aux États-Unis.Rpondant aux questions sur limpact du rcent dcret de la Maison Blanche, Ren a dclar : Ce que les États-Unis vont faire est en dehors de notre contrle. Pour nous, le plus important est de bien faire notre travail. Je voudrais saisir cette occasion pour exprimer ma gratitude aux entreprises amricaines avec lesquelles nous travaillons. Au cours de ces 30 annes, ils nous ont aids devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Ils nous ont apport de nombreuses contributions. Comme vous le savez, la plupart des socits de conseil de Huawei sont bases aux États-Unis, y compris des dizaines de socits telles qu'IBM et Accenture. Face la rcente crise, je peux sentir le sens de la justice et la sympathie de ces entreprises envers nous.Le fondateur de Huawei a ensuite approfondi ses relations avec les entreprises amricaines. Les États-Unis sont un pays rgi par la loi. Les entreprises amricaines doivent respecter les lois, de mme que l'conomie relle. Les mdias doivent comprendre que ces socits amricaines et Huawei partagent le mme sort. Nous sommes tous deux acteurs de l'conomie de march. Nos relations troites avec les entreprises amricaines sont le fruit de plusieurs dcennies defforts des deux cts. Ces relations ne seront pas dtruites par un morceau de papier du gouvernement amricain. "Des moyens pour traverser Huawei par des partenaires internationaux a galement t discute. Notre entreprise ne se retrouvera pas avec une pnurie dapprovisionnement extrme. Nous sommes bien prpars. Mme si l'offre de nos partenaires est insuffisante, nous ne rencontrerons aucun problme. En effet, nous pouvons fabriquer toutes les puces haut de gamme dont nous avons besoin nous-mmes , a dclar Ren.Tant que ces socits pourront obtenir lapprobation de Washington, Ren a dclar que Huawei continuerait leur acheter des volumes importants. Il se peut quils ne puissent pas obtenir une approbation rapidement. Nous avons lapprovisionnement de produits cette priode de transition. Une fois l'approbation obtenue, nous maintiendrons nos changes commerciaux normaux avec ces socits amricaines et travaillerons ensemble la cration d'une socit de l'information pour l'humanit. Nous ne voulons pas travailler seuls. "Pour rpondre la question sur la raison directe pour laquelle les États-Unis ciblent Huawei, Ren a dit : Je ne sais pas exactement ce que pensent les politiciens amricains. Je pense que nous ne devrions pas tre la cible des campagnes menes par les États-Unis simplement parce que nous sommes en avance sur les États-Unis. "Le fondateur de Huawei a galement rpondu aux questions concernant les perturbations globales du march international des TIC. LEurope ne suivra pas les traces des États-Unis et la majorit des entreprises amricaines communiquent troitement avec nous. Nous pourrons certainement continuer servir nos clients. Notre capacit de production de masse est norme, et l'ajout de Huawei la liste des entits n'aura pas un impact norme sur nous. Nous faisons des progrs en matire d'enchres dans le monde entier. "Concernant les perspectives commerciales de Huawei pour 2019, Ren a ajout : Notre croissance va ralentir, mais pas autant que tout le monde limagine. Au premier trimestre de cette anne, notre chiffre daffaires a augment de 39% par rapport la mme priode de lanne dernire. Ce taux a diminu 25% en avril et pourrait continuer diminuer vers la fin de cette anne. Mais l'interdiction impose par les États-Unis ne conduira pas une croissance ngative ni au dveloppement de notre industrie. "Dans les secteurs o Huawei dispose des technologies les plus avances, du moins dans le secteur de la 5G, Ren a ajout quil naurait pas un impact fort . Non seulement cela, mais les concurrents de Huawei ne seront pas en mesure de le rattraper d'ici deux trois ans.Les normes 5G sont gnralement considres comme ayant un impact considrable sur la socit, a ajout Ren. La socit semble bien prpare pour lavenir en termes dinnovation technologique et de R & D. Huawei compte 26 centres dexpertise en R & D dans le monde, plus de 700 mathmaticiens, 800 physiciens et 120 chimistes travaillant Huawei, selon Ren. Il a en outre not que Huawei dtenait le plus grand nombre de brevets essentiels la norme 5G au monde - environ 27% du total.Nous avons un institut de recherche stratgique, qui fournit une grande quantit de financement des professeurs renomms dans les meilleures universits du monde. Nous ne prvoyons pas de retour sur cet investissement. La faon dont nous parrainons la recherche est similaire la faon dont linvestissement fonctionne, selon la loi amricaine Bayh-Dole Act. Ce sont les universits qui bnficient de l'investissement. Ce faisant, nous travaillerons avec plus de scientifiques la recherche de technologies diffrentes tapes , a dclar Ren.Quant ses trois groupes dactivits, quand on lui demande do proviendra le chiffre daffaires long terme, Ren ne considre pas que le plus rentable est ncessairement le plus important. Seul le dpartement responsable de la cration de connexions rseau pourra devenir le numro un mondial. C'est le dpartement mme qui a subi les attaques des États-Unis. Je l'ai compar un avion gravement endommag. En fait, nous nous sommes rendus compte que ce dpartement ntait pas confront autant de difficults que dautres, car il se prparait depuis longtemps. Nos technologies 5G, de transmission optique et de rseau central ne sont pas soumises la pression exerce sur ce dpartement, et ces technologies seront les leaders mondiaux pendant de nombreuses annes. "Ren a conclu en dclarant : Nous ne cherchons pas rsoudre nos problmes de rputation en dehors de la Chine par le biais de campagnes dans les mdias. Je pense que nous devrons en fin de compte rsoudre ces problmes en fournissant dexcellents services nos clients. Nous sommes trs avancs et nos clients le raliseront sils commencent utiliser nos services.