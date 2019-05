La créatrice de Bijoux Amel Henchiri représentera la Tunisie en Iran

Lundi 20 Mai 2019



Communiqué de Presse -

Madame Amel Henchiri, la créatrice de Morjana Bijoux, participera du 13 au 20 juin au Concours international de Tabriz pour les artisanes.Ce concours est organisé chaque année par le Centre sur l'histoire de l'art et de la culture islamiques à Istanbul et l'Université des Arts Islamiques de Tabriz. Le concours sera accompagné d'un congrès international sur la contribution des femmes dans le secteur de l'artisanat.L'association Be Tounsi a sélectionné et appuyé 5 candidates tunisiennes et c’est Amel Henchiri, avec sa marque Morjana qui a été retenue par les organisateurs du concours.Amel Henchiri, dans ses créations a été inspirée par les bijoux que portaient sa mère et ses tantes, hérités de leurs mères. Pour elle les bijoux sont notre héritage et notre histoire. C’est ainsi qu’elle a eu l’idée il y a 20 ans de redonner vie aux anciennes pièces qui allaient être détruites.Amel Henchiri explique “J’ai voulu aider à conserver ce patrimoine et à sauver de la destruction tout un savoir faire ancestral, tout en y apportant ma petite touche”Morjana raconte ce double héritage de femmes qui peuvent porter des jeans et un bijou traditionnel.“Mes créations racontent une vie, un parcours, une passion et une culture… Notre culture”Page Morjana : https://www.facebook.com/Morjana-bijoux-de-amel-henchiri-196671407187434