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وزير السياحة: سيريل حنونة انجز برنامجا بحب كبير لتونس سيساهم في نقل صورة جديدة لتونس

Dimanche 05 Mai 2019

Dimanche 05 Mai 2019
وات - اكد وزير السياحة والصناعات التقليدية، روني الطرابلسي، ان البرنامج الذي يقدمه الاعلامي الفرنسي "سيريل حنونة" سيساهم في نقل صور جديدة لتونس والترويج لها في السوق الفرنسية، التي تراجعت من 4ر1 مليون سائح، سنة 2010، الى 800 الف وافد، سنة 2018، معبرا عن أمله في ان تستعيد هذه السوق مرتبتها الاولى وان تبلغ هدف مليون سائح خلال هذا الموسم على الاقل.

وقال الطرابلسي، السبت بالحمامات، في تصريح لمراسل وكالة تونس افريقيا للانباء بولاية نابل، "لقد أنجز سيريل عملا متميزا عن تونس وكل جهاتها، عبر من خلاله عن حبه الكبير لتونس وكان رسالة من القلب، هي مبعث فخر واعتزاز". واسترسل موضحا "سيبقى هذا البرنامج، الذي أنجز بمساهمة الديوان الوطني التونسي للسياحة، مخلدا في تاريخ السياحة التونسية وسيساهم في تعزيز توافد السياح على بلادنا".


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وعبّر الطرابلسي، خلال حفل استقبال على شرف "سيريل حنونة" معد ومقدم برنامج "تي ام بي" والفريق العامل معه، عن تقديره لهذه المبادرة التي تطورت من حلقة واحدة في تونس ليتم تصوير فلم كامل بقرابة 6 ساعات على امتداد اربعة ايام سيتم بثه على مرحلتين ببرنامجه على قناة "سي 8" الذي يتابعه ملايين الفرنسيين.


  
  
     
  
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