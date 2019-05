League Of Legend Masters : 5000DT en jeu pour la Demi- finale et Finale de gaming

Jeudi 02 Mai 2019



Jumia, en partenariat avec Spacenet, organise ce dimanche 05 mai 2019 les demi-finales et la grande finale du jeu League Of Legend à la cité de la culture.Sous le nom League Of Legend Masters, Jumia et Spacenet ont commencé depuis une semaine les qualifications en collaboration avec le célèbre gamer Mouadh Yaacoubi. Trente deux équipes se sont affrontées dimanche dernier. Quatre équipes sont donc qualifiées pour le carré d’as : Armoured Brothers affronte Darksnow pour les demi- finales tandis que Forsaken Team rencontre Slash Lions à la finale.Jumia et Spacenet ont promis une totalité de 5000dt de cash prize. Pour les spectateurs, plusieurs tombolas et surprises vous attendent.Alors que vous soyez amateurs, passionnés ou bien tout simplement curieux de découvrir l’univers du gaming, assistez gratuitement à l’événement en prenant votre billet : https://www.eventbrite.fr/e/billets-league-of-legends-masters