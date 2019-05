Orange Tunisie, avec l’appui de la Fondation Orange, lance son appel à projets Villages pour l’année 2019

Jeudi 02 Mai 2019



Aprs les deux villages de Bir Salah Sfax et El Garaa/Ouled Abdel Mouleh Kasserine, Orange Tunisie, avec lappui de la Fondation Orange, lance son appel projets pour soutenir un troisime Village courant de cette anne.En effet, depuis 2012, loprateur responsable sest engag lutter contre la pauvret et lexclusion numrique avec pour ambition de favoriser lchange, le partage et la transmission du savoir.Pour cela, Orange Tunisie a appuy, travers diffrents programmes et initiatives, des associations sur lensemble du territoire pour des projets de solidarit au profit du dveloppement socioconomique durable et de populations vulnrables, notamment en apportant son expertise technologique et innovante et en mobilisant ses salaris bnvoles.Le Programme Villages est ainsi lun de ces programmes phares : projet de dveloppement local durable et intgr, gr avec le soutien de la Fondation Orange et en partenariat avec la socit civile et les autorits locales, il a pour objectif damliorer concrtement le quotidien des habitants dun village de trois cinq mille habitants, notamment des jeunes enfants et des femmes, en favorisant laccs lducation, aux soins de base et leau, 3 leviers de dveloppement fondamentaux, sans oublier bien videmment laccs au numrique et lautonomisation conomique des villageoises.Asma Ennaifer, Directrice des relations Extrieures, de la RSE et de lInnovation dOrange Tunisie, explique parfaitement la mission du Programme Villages : Avec la Fondation Orange, nous sommes convaincus que le numrique reprsente un levier de dveloppement pour imaginer des solidarits nouvelles et innovantes. Mais le numrique ne rsout pas tout. Cest pourquoi tant que des gens ne disposeront pas de lessentiel pour vivre, nous imaginerons des solutions comme les Villages .Pour cette anne, Orange Tunisie a donc dcid de renouveler lexprience et dapporter un village tunisien, de trois cinq mille habitants, des infrastructures essentielles au bien-tre de sa population : une cole, un centre de sant et un point deau ; et qui permettent de mettre en place les fondements dune vie digne et de meilleure qualit et de prendre en main son propre dveloppement.Orange Tunisie invite ainsi toute association tunisienne en mesure de prsenter un projetqui rpond cette problmatique ;qui implique les salaris bnvoles dOrange Tunisie ;dont les objectifs sont concrets et mesurables ;dont le financement demand est raliste et documentsoumettre sa proposition, avant vendredi 17 mai 2019 12h00, selon ces trois modalits :par courrier postal en mentionnant sur lenveloppe :Appel projets VillagesDirection des Relations Extrieures, de la RSE et de lInnovationOrange TunisieCentre Urbain Nord1003 Tunispar mail ladresse : mecenat@orange.com en mentionnant dans lobjet Appel projets Villagesen dposant la proposition au Bureau dordre dOrange Tunisie :Immeuble Orange TunisieCentre Urbain Nord1003 Tunis(en mentionnant sur lenveloppe : Appel projets Villages - Direction des Relations Extrieures, de la RSE et de lInnovation dOrange Tunisie)A noter que seules les associations dont les projets seront slectionns seront contactes.