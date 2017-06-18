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Politique

البرلمان ينظر قريبا في مدونة سلوك تضبط اخلاقيات النائب وتصرفاته

Dimanche 18 Juin 2017
بــاب نــات - يعقد مجلس نواب الشعب قريبا جلسة عامة للنظر في تنقيح النظام الداخلي للمجلس والمصادقة على ادراج باب خاص باخلاقيات وسلوك النائب وتصرفاته يكون بمثابة مدونة سلوك للنواب.

وتتضمن هذه المدونة، وهي مبادرة تشريعية تقدم بها عدد من النواب يترأسهم النائب عن كتلة آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج رياض جعيدان، عديد النقاط، التي تم عرضها ومناقشتها الثلاثاء الماضي صلب لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية، من ذلك التزام النائب بتمثيل مصالح الشعب والدفاع عنها وعدم الارتباط بمصالح قطاعية او متعلقة بمراكز نفوذ وتعزيز قيم الوحدة الوطنية والتسامح والتوافق والامتناع عن التحريض واثارة الفتن وكل ما من شانه المس بامن الدولة والمجتمع واستقرارهما.
كما تلزم المبادرة النائب باحترام بقية الاعضاء ووجهات نظرهم، والامتناع عن اي فعل يمثل اهانة لهم او اعتداء على حرمتهم او سمعتهم مع المحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بمؤسسات الدولة دون المساس بحق النفاذ الى المعلومة اضافة الى ضرورة اعلام رئاسة المجلس مسبقا باي زيارة رسمية لاية دولة او منظمة او مؤسسة.

وتفرض المدونة على النائب التصريح بممتلكاته عملا باحكام الدستور (الفصلين11 و58) الى جانب التعهد بعدم التستر على اي فساد وعدم المبادرة باي مقترح قانون او تعديل او تبني اي موضوع تبعا لمنفعة شخصية اضافة الى اعلام رئاسة المجلس باي مبلغ مالي او مصلحة عينية غير المنح والامتيازات النيابية التي يحصل عليها النائب.
وفي سياق الغيابات المتكررة تقترح المبادرة الزام النواب بحضور جميع جلسات البرلمان واجتماعات اللجان لاعضائها والتنصيص على الاعلام الكتابي لرئيس المجلس في صورة طلب المغادرة.
وكان رياض جعيدان قال خلال ندوة صحفية انعقدت يوم 15 مارس 2017 بمقر المجلس ان هذه المبادرة التي حظيت بتوقيع 36 نائبا من مختلف الكتل البرلمانية الممثلة في المجلس وحتى من النواب المستقلين من غير المنتمين إلى كتل، تهدف إلى إرساء قواعد تعامل سياسي وبرلماني سليم بين النواب وداخل المجلس بصفة عامة.

وأكد جعيدان، أن "الاشكاليات و الصراعات الاخلاقية بين النواب التي شهدها المجلس التأسيسي والتي تتواصل الى يومنا هذا في مجلس نواب الشعب تقتضي بالضرورة ايجاد مدوّنة للاخلاقيات وقواعد السلوك البرلمانية" يذكر ان رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، اضطر في عديد المناسبات إلى رفع الجلسة العامة بسبب الملاسنات والخلافات بين النواب (النهضة، والجبهة الشعبية) من ذلك جلستي يومي الثلاثاء و الاربعاء 18 و19 افريل2017 واللتان خصصتا لمناقشة جملة من مشاريع القوانين من ضمنها قانوني رياض الاطفال والمصالحة الاقتصادية.

يشار الى ان لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية رفضت خلال جلستها ليوم الثلاثاء 13 جوان 2017 بالخصوص مقترح التعديل المتعلق بالاقتطاع الالي من منح النواب عند تغيبهم غير المبرر الى جانب رفضها لمقترح التعديل المتعلق بطريقة تسجيل الحضور في اللجان والجلسات العامة.
وفي هذا السياق قالت منظمة "انا يقظ"، "ان غيابات النواب باتت ظاهرة لافتة وباعثة على الحيرة، وان مجلس نواب الشعب لم يستطع تجاوز عقبة الغيابات المتكررة واللافتة للعديد من النواب مما أثرعلى دوره التشريعي والرقابي".
واكدت في تعقيب نشرته مؤخرا على موقعها الرسمي بشان قرار اللجنة اسقاط مقترح تنقيح النظام الداخلي لخصم 100 دينار من منحة النواب المتغيبين دون مبرر ان "ظاهرة غياب النواب اصبحت شرطا ملازما يستحضره المواطن كلما مثلت امامه صورة المجلس النيابي".
وذكرت "انا يقظ" في هذا الصدد باحصائيات منظمة "البوصلة" والتي تشير الى تصدر حركة النهضة الترتيب بنسبة حضور لنوابها تقدر ب 67 بالمائة، تليها كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس بنسبة 58 بالمائة، ثم الكتلة الديمقراطية بنسبة 56 بالمائة.
سارة

Publié le:2017-06-18 15:12:22

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1 de 1 commentaires pour l'article 144229

MOUSALIM  (Tunisia)  |Dimanche 18 Juin 2017 à 15h 54m |           

أفضل الطرق لضبط سلوك الطفل قبل أن يتحول لنائب في يوم ما

تتأثر أخلاق الطفل وتربيته بعدة عوامل منها البيئة من حوله سواء أبويه أو العائلة أو الجيران مرورًا بالحضانة والمدرسة والأصدقاء وصولًا لوسائل الإعلام والشارع، فضلًا عن نوبات سوء المزاج بسبب مرضه أو ألمه أو ضيقه النفسي فيحدث له نوبات هياج أو ضيق.

وقد تتأثر أخلاقه في صغره أو كبره وصولًا لسوء الخلق في التعامل مع الأبوين والإخوة والأخوات وأحيانًا حتى مع فتيات العائلة في عمر الطفولة أو المراهقة وصولًا للانحراف لا قدر الله.

من أهم أسباب سوء الخلق عند الأبناء غياب الوالدين فعليًا أو عاطفيًا إما بسفر أحدهما أو كليهما أو طلاقهما أو بعدهما المعنوي عن الأبناء، بالإضافة إلى تدليله الزائد والإغداق عليه ماديًا وعاطفيًا وعدم عقابه، والدفاع عن أخطائه ومثالبه، فضلًا عن كل العوامل المذكورة سابقًا وتحديدًا أصدقاء السوء بالإضافة إلى منظومتي التعليم السيء والإعلام الداعي للانحراف في أغلب مواده للأسف الشديد.




وسط تلك المساوئ التي نعاني منها، يعاني الآباء في تربية الأبناء على الأخلاق القويمة، أو في تعديل سلوكياتهم وأخلاقهم السيئة، ويتساءلون كيف يمكنهم ذلك. فيما يلي أستعرض معك بعض الخطوات المهمة في تربية الأبناء أو في تقويم سلوكياتهم السيئة.

1- الاتفاق بين الزوجين على شكل تربوي واحد، ثم على طريقة تقويمية واحدة عند وجود الحاجة حتى لا يهدم أحدهما ما يبنيه الآخر.

2- التعليم عليك أن تختاري مع زوجك مدرسة جيدة لطفلك. لا أتحدث هنا عن فكرة هل المدرسة أزهرية لتعليمه دينه أم مدرسة لغات أم غير ذلك، فهذا يعود لتقديرك لأهمية تعليم وبناء شخصية طفلك. وإنما أتحدث عن مستوى المدرسة ومستوى إدارتها وطلابها واهتمامها بالتربية قبل التعليم. ومن المهم بالطبع ربط الطفل بدينه فالأديان السماوية كلها تحض على الأخلاق وغرس فكرة حب الله ورضاه والخوف من غضبه مهمة حسب عمر الصغير.

3- القدوة كوني وزوجك قدوة في السلوك والألفاظ والتعامل مع الآخرين، فمن غير المنطقي أن تقولي لطفلك لا تسب وهو يراك تسبين جارتك عند حدوث خلاف وهكذا.

4- عدم إهمال التوجيه في كل موقف دون انتقاد، فالتذكرة من أهم وسائل المربي

5- التواصل مع الطفل والاجتهاد في التفكير معه وجعله هو أيضًا يفكر

6- عدم الإساءة للطفل وعدم العنف اللفظي أو الجسدي

7- الاهتمام بمعرفة أصدقائه وأسرهم ومستوى تلك الأسرة أخلاقيًا واجتماعيًا

8- إشراك ابنك في أنشطة موثوقة دينيًا وكذلك ثقافيًا ورياضيًا لملء وقت فراغه أولًا ولزيادة مساحة الصداقة الجيدة في حياته

9- التهديد بعد التصرف السيء وشرح المشكلة ووضع عقوبة رادعة لها

10- تنفيذ العقوبة بحزم وعدم التسويف أو التراخي في تنفيذ هذه العقوبة

11- وضع عقوبات أخرى تدريجية إن استمر السلوك السيء أو الخلق السيء في التعامل

12- على الجانب الآخر من المهم إرساء العدل في التعامل بين الأبناء حتى لا يكون هذا سببًا للخلاف

13- انتبهي لسلوكيات كل ابن فقد يكون أحدهما سليط اللسان بالفعل وعليك تقويمه، لكن قد يكون الآخر مستفزًا يثير شقيقه. لا تعاقبي سيء الخلق فقط، وإنما قوّمي سلوك الآخر أيضًا.

14- بالنسبة للذكور، يجب الانتباه لهم ولتصرفاتهم عند بدء سن المراهقة. وعليك ووالده أن تشرحا له مفهوم الرجولة وأنها لا تكمن في السيطرة وضرب الأضعف بل هي خلق حسن وشهامة وصبر.

15- انتبهي لمهاراته وساعديه في تنميتها وإبرازها واستخدامها.

16- لا للعنف مع المراهقين ذكورًا أو إناثًا

17- يجب عليكما بناء صداقة قوية مع أبنائكما المراهقين، ولا مانع أن تكون البداية منكما فتبثان الشكوى والمشاكل والهموم لهم من العمل وغيره وتأخذا برأيهما فهذا مما يبني ثقتهما بأنفسهما ويشعرهما بالنضج على الطريق الصحيح.

18- وزعي مسؤوليات المنزل على الجميع ذكورًا وإناثًا ولتكن بالتبادل مثل غسل الأطباق وترتيب الشقة ونشر الغسيل وتطبيقه وشراء مستلزمات المنزل ورمي القمامة وغيرها.

19- الدعاء والصبر فإصلاح السلوك يتطلب وقتًا طويلًا

20- أخيرًا اللجوء لاستشاري تربوي إن نفدت كل الوسائل أمامك *



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