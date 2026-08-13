تونس تحتفي بالفنون اليابانية في لقاء يجمع «Sun Rising – WAKO» و«TuniTaiko»
بلاغ صحفي - تحتضن تونس، الجمعة 14 أوت 2026، تظاهرة ثقافية وفنية بعنوان «حين تلتقي طبول اليابان بتونس»، تجمع بين فرقة Sun Rising – WAKO اليابانية وفرقة TuniTaiko التونسية، في لقاء يهدف إلى الاحتفاء بالموسيقى التقليدية اليابانية وتعزيز التبادل الثقافي والصداقة بين تونس واليابان.
وتنظم هذه التظاهرة سفارة اليابان في تونس بالشراكة مع The Japanese Language School By First Leaders Consulting وUniversité Centrale Business School، وذلك يوم الجمعة 14 أوت 2026، من الساعة العاشرة والنصف إلى الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا.
ويشارك في اللقاء فنانون من اليابان، حيث تحل فرقة Sun Rising – WAKO ضيفة على تونس خصيصا لهذه المناسبة، إلى جانب فرقة TuniTaiko التونسية المتخصصة في فن الطبول اليابانية.
ويتضمن البرنامج عرضا للكيمونو الياباني التقليدي، يليه عرض لفرقة TuniTaiko، ثم عرض لفرقة Sun Rising – WAKO، قبل اختتام التظاهرة بعرض فني مشترك يجمع الفرقتين.
وتتخذ فرقة Sun Rising – WAKO من مدينة فوكوكا اليابانية مقرا لها، وتقدم عروضا تجمع بين طبول التايكو وفنون الركح والتقاليد الثقافية اليابانية، كما تمزج بين التايكو والرقص الياباني التقليدي وآلتي الشينوبوي والشاميسن وغيرها من الفنون اليابانية. وقد سبق للفرقة أن قدمت عروضها داخل اليابان وخارجها، واعتلت ركح Nippon Budokan، أحد أشهر الفضاءات الفنية والثقافية في اليابان.
ومن المنتظر أن يمثل هذا اللقاء فرصة للجمهور التونسي لاكتشاف إيقاعات التايكو وفنون الأداء اليابانية التقليدية، إلى جانب التعرف على أناقة الكيمونو وثراء الثقافة اليابانية، بما يساهم في دعم التبادل الثقافي وتعزيز روابط الصداقة بين البلدين.
معلومات عن التظاهرةالتاريخ: الجمعة 14 أوت 2026
التوقيت: من الساعة 10:30 إلى 11:30 صباحا
المكان: مدرج Université Centrale Business School
العنوان: 66 شارع محمد الخامس، تونس
الدخول: مجاني في حدود الأماكن المتوفرة.
وتنظم هذه التظاهرة سفارة اليابان في تونس بالشراكة مع The Japanese Language School By First Leaders Consulting وUniversité Centrale Business School، وذلك يوم الجمعة 14 أوت 2026، من الساعة العاشرة والنصف إلى الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا.
ويشارك في اللقاء فنانون من اليابان، حيث تحل فرقة Sun Rising – WAKO ضيفة على تونس خصيصا لهذه المناسبة، إلى جانب فرقة TuniTaiko التونسية المتخصصة في فن الطبول اليابانية.
ويتضمن البرنامج عرضا للكيمونو الياباني التقليدي، يليه عرض لفرقة TuniTaiko، ثم عرض لفرقة Sun Rising – WAKO، قبل اختتام التظاهرة بعرض فني مشترك يجمع الفرقتين.
وتتخذ فرقة Sun Rising – WAKO من مدينة فوكوكا اليابانية مقرا لها، وتقدم عروضا تجمع بين طبول التايكو وفنون الركح والتقاليد الثقافية اليابانية، كما تمزج بين التايكو والرقص الياباني التقليدي وآلتي الشينوبوي والشاميسن وغيرها من الفنون اليابانية. وقد سبق للفرقة أن قدمت عروضها داخل اليابان وخارجها، واعتلت ركح Nippon Budokan، أحد أشهر الفضاءات الفنية والثقافية في اليابان.
ومن المنتظر أن يمثل هذا اللقاء فرصة للجمهور التونسي لاكتشاف إيقاعات التايكو وفنون الأداء اليابانية التقليدية، إلى جانب التعرف على أناقة الكيمونو وثراء الثقافة اليابانية، بما يساهم في دعم التبادل الثقافي وتعزيز روابط الصداقة بين البلدين.
معلومات عن التظاهرةالتاريخ: الجمعة 14 أوت 2026
التوقيت: من الساعة 10:30 إلى 11:30 صباحا
المكان: مدرج Université Centrale Business School
العنوان: 66 شارع محمد الخامس، تونس
الدخول: مجاني في حدود الأماكن المتوفرة.
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