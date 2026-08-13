تونس تحتفي بالفنون اليابانية في لقاء يجمع «Sun Rising – WAKO» و«TuniTaiko»

بلاغ صحفي -

معلومات عن التظاهرة



تحتضن تونس، الجمعة 14 أوت 2026، تظاهرة ثقافية وفنية بعنوان، تجمع بين فرقةاليابانية وفرقةالتونسية، في لقاء يهدف إلى الاحتفاء بالموسيقى التقليدية اليابانية وتعزيز التبادل الثقافي والصداقة بين تونس واليابان.وتنظم هذه التظاهرةبالشراكة مع، وذلك يوم الجمعة 14 أوت 2026، من الساعة العاشرة والنصف إلى الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا.ويشارك في اللقاء فنانون من اليابان، حيث تحل فرقةضيفة على تونس خصيصا لهذه المناسبة، إلى جانب فرقةالتونسية المتخصصة في فن الطبول اليابانية.ويتضمن البرنامج، يليه عرض لفرقة TuniTaiko، ثم عرض لفرقة Sun Rising – WAKO، قبل اختتام التظاهرة بعرض فني مشترك يجمع الفرقتين.وتتخذ فرقةمن مدينة فوكوكا اليابانية مقرا لها، وتقدم عروضا تجمع بين طبول التايكو وفنون الركح والتقاليد الثقافية اليابانية، كما تمزج بين التايكو والرقص الياباني التقليدي وآلتي الشينوبوي والشاميسن وغيرها من الفنون اليابانية. وقد سبق للفرقة أن قدمت عروضها داخل اليابان وخارجها، واعتلت ركح، أحد أشهر الفضاءات الفنية والثقافية في اليابان.ومن المنتظر أن يمثل هذا اللقاء فرصة للجمهور التونسي لاكتشاف إيقاعات التايكو وفنون الأداء اليابانية التقليدية، إلى جانب التعرف على أناقة الكيمونو وثراء الثقافة اليابانية، بما يساهم في دعم التبادل الثقافي وتعزيز روابط الصداقة بين البلدين.الجمعة 14 أوت 2026من الساعة 10:30 إلى 11:30 صباحامدرج Université Centrale Business School66 شارع محمد الخامس، تونسمجاني في حدود الأماكن المتوفرة.