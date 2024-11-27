مساكن : مناوشات و حرق سيارة أمنية بعد وفاة شاب اثر انزلاق دراجته النارية

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شهدت مدينة مساكن مساء الثلاثاء مناوشات بين مجموعة من الشبان وقوات الأمن، وذلك عقب وفاة شاب يبلغ من العمر 32 عامًا إثر انزلاق دراجته النارية. الحادثة أثارت غضب عدد من الشبان الذين أقدموا على إحراق سيارة أمنية كانت متوقفة أمام قسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي في مساكن، حيث نُقل الشاب المتوفى لتلقي الإسعافات.



وبحسب شهود عيان وأقارب الشاب، فإن الحادث وقع نتيجة ما وصفوه بمطاردة أمنية، وهو ما نفاه مصدر أمني مطلع، مؤكدًا أن وفاة الشاب كانت بسبب انزلاق الدراجة دون أي تدخل أمني.





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الحادث أدى أيضًا إلى إصابة مرافق الشاب بجروح خطيرة، حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج وخضع لتدخل جراحي عاجل.



في الأثناء، تواصلت المناوشات بين المحتجين والأمن في بعض شوارع المدينة وسط دعوات للتهدئة وفتح تحقيق في ملابسات الحادثة.

الحادث أدى أيضًا إلى إصابة مرافق الشاب بجروح خطيرة، حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج وخضع لتدخل جراحي عاجل.في الأثناء، تواصلت المناوشات بين المحتجين والأمن في بعض شوارع المدينة وسط دعوات للتهدئة وفتح تحقيق في ملابسات الحادثة.