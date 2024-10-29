الدور الحيوي لتقليل مخاطر التدخين في الصحة العامة

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تشكل مكافحة التدخين أحد أهم التحديات في مجال الصحة العامة ، حيث يُعد التدخين من أبرز أسباب الوفيات التي يمكن تجنبها على مستوى العالم، إذ يتسبب بملايين الوفيات سنويًا. وتشمل الآثار الصحية الخطيرة للتدخين أمراض القلب والشرايين، والسرطانات، والأمراض التنفسية.



في مواجهة هذا التحدي، يظهر نهج تقليل مخاطر التدخين واعتماد منتجات بديلة خالية من الدخان كحلول واعدة لتحسين الصحة العامة.

و يهدف نهج تقليل المخاطر إلى الحد من الأضرار الناتجة عن التدخين من خلال توفير بدائل أقل ضررًا للمدخنين الذين يجدون صعوبة في الإقلاع التام عنه. يعترف هذا النهج بأنه، ورغم أن الإقلاع التام عن التدخين هو الهدف المثالي، إلا أن تحقيقه قد يكون صعبًا للعديد من المدخنين. وبهذا، يمكن لهؤلاء الاستعانة بمنتجات خالية من الدخان وأقل خطورة كخيار للحد من تعرضهم للمواد السامة.



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تشمل المنتجات البديلة الخالية من الدخان السجائر الإلكترونية، التبغ المسخن، وأكياس النيكوتين. تساعد هذه المنتجات المدخنين على تجنب عملية حرق التبغ، والتي تعتبر المصدر الرئيسي للمواد السامة والمسرطنة. على سبيل المثال، تعمل السجائر الإلكترونية على تبخير سائل يحتوي على النيكوتين، مما يمنح المدخن تجربة مماثلة للتدخين، لكن دون مخاطر الحرق. أما التبغ المسخن، فيتم تسخين التبغ إلى درجة حرارة تطلق النيكوتين والنكهات دون الوصول لدرجة الاحتراق. كذلك، يتم وضع أكياس النيكوتين بين اللثة والشفة حيث تطلق النيكوتين ببطء دون الحاجة للحرق.



يمكن أن يساهم اعتماد هذه المنتجات في تقليل المخاطر الصحية بشكل كبير، حيث تقلل من التعرض للمواد السامة وبالتالي تقلل من الإصابة بالأمراض المرتبطة بالتدخين. بالإضافة إلى ذلك، توفر هذه المنتجات بديلاً للمدخنين الذين لم يتمكنوا من الإقلاع عن التدخين باستخدام الطرق التقليدية.



وتظهر العديد من الدراسات أن المدخنين الذين يتجهون إلى منتجات منخفضة الخطورة يمكنهم تحسين صحتهم العامة وتقليل خطر إصابتهم بأمراض خطيرة.



اعتماد تقليل مخاطر التبغ في دول مختلفة

تبنت عدة دول سياسات لتقليل مخاطر التبغ وحققت نتائج واعدة. على سبيل المثال:

• المملكة المتحدة: تعتبر المملكة المتحدة من الدول الرائدة عالميًا في تقليل مخاطر التبغ، حيث يشجعها الحكومة البريطانية على استخدام السجائر الإلكترونية كبديل أقل ضررًا للسجائر التقليدية. وقد ساهم هذا النهج في تقليل عدد المدخنين بشكل ملحوظ في البلاد.

• السويد: تعتبر السويد مثالًا ناجحًا بفضل الاستخدام الواسع لمنتج التبغ الفموي المعروف بـ"السنوس"، مما جعلها من الدول الأقل نسبة في أمراض التبغ بأوروبا.

يمكن أن يلعب تقليل مخاطر التبغ دورًا حيويًا في إنقاذ ملايين الأرواح وتخفيف عبء الأمراض المرتبطة بالتدخين عن الأنظمة الصحية حول العالم.



