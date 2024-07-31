البنك المركزي التونسي يبقي على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 8 بالمائة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65eeef6cc07be2.02269336_njoiheplmkgfq.jpg width=100 align=left border=0>

قرر مجلس إدارة البنك المكزي التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير، عند مستوى 8 بالمائة .



وكشف البنك المركزي التونسي ، في بيان إعلامي أن مجلس إدارته استعرض، خلال اجتماعه الاربعاء 31 جويلية 2024، التطورات الاقتصادية والمالية الأخيرة على الصعيدين الوطني والدولي.





...



وتناول المجلس بالدرس تطور النشاط المصرفي في سنة 2023 وخلال النصف الأول من سنة 2024 من حيث تمويل الاقتصاد وتعبئة الادخار، فضلا عن الصلابة المالية والتحديات التي يتعين على القطاع المصرفي مواجهتها خلال السنوات القادمة.



وشدد المجلس في ختام اجتماعه على ضرورة " إعطاء الأولوية في الوقت الحالي لدعم المسار التنازلي للتضخم والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي".