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المروج3: تفكيك وفاق إجرامي لغاية الاعتداء على الأملاك الخاصة والعامة وحجز 18 قارورة "مولوتوف".

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Publié le Mercredi 31 Juillet 2024 - 09:59 قراءة: 0 د, 40 ث
      
تمكن أمس أعوان واطارات منطقة الأمن الوطني بالمروج من احباط عملية اعتداء بين مجموعة من الشبان باستعمال الزجاجات الحارقة بالجهة .

وكان منطلق الابحاث في القضية على إثر توفر معلومات لدى الوحدات الأمنية مفادها اعتزام مجموعة من الأنفار التجمع على مستوى نهج المجر المروج الرابع قصد إعداد كمية من القوارير والزجاجات الحارقة لتنظيم شجار بين مجموعتين رياضيتين.

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بانطلاق الابحاث من قبل مركز اعوان الاستمرار والدوريات العاملة بالمنطقة والتنقل على عين المكان فيما تولى حوالي 15 شخصا تتراوح أعمارهم بين 14 و16 سنة مغادرة المكان على جناح السرعة، في المقابل تم القبض على أحد العناصر الفاعلة ومن المنظمين للمعركة المذكورة حجز 18 قارورة حارقة "مولوتوف".

بمراجعة النيابة العمومية ببن عروس أذنت بالاحتفاظ به من أجل "تكوين وفاق إجرامي لغاية الاعتداء على الأملاك الخاصة والعامة ومسك مادة حارقة" والأبحاث مازالت متواصلة على صعيد فرقة الشرطة العدلية بالمروجات.


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