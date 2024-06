Orange Tunisie partenaire de jeunes athlètes tunisiens

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/667bdcd72c8341.33714552_klfiejhgqomnp.jpg width=100 align=left border=0>

Communiqué de Presse - La signature d’un partenariat entre Orange Tunisie et trois jeunes athlètes tunisiens concrétise l’engagement de l’opérateur dans le sport.



Ces athlètes confirmés et titrés ont été sélectionnés pour leurs parcours exemplaires, leur passion pour le sport et l’espoir qu’ils représentent pour tout un pays. Ainsi, Orange Tunisie soutiendra et accompagnera Firas Katousi et Mohamed Khalil Jendoubi (Taekwondo) dans les catégories respectivement des moins de 80 kg et moins de 58 kg et Zeineb Sghaier (Lutte) dans la catégorie des moins de 76 kg.





Cet événement sportif mondial représente une extraordinaire opportunité pour ces sportifs de haut niveau, de se distinguer, de susciter de l’engouement pour le sport et de donner de l’espoir aux futurs athlètes tunisiens.



Ce partenariat d’une année illustre l'engagement d'Orange Tunisie envers le développement et l'encouragement des jeunes athlètes tunisiens, renforçant ainsi leur visibilité et leur succès à l'échelle internationale.



En soutenant Firas Katousi, Mohamed Khalil Jendoubi et Zeineb Sghaier, Orange Tunisie aspire non seulement à les aider à réaliser leurs rêves dans les compétitions sportives nationales et internationales mais aussi à soutenir ces sports individuels qui manquent souvent de moyens financiers et de soutien contrairement aux sports collectifs.