Selon "Times Higher Education Impact Rankings 2024": L’Université de Tunis El Manar parmi les 101 meilleures universités mondiales en termes d'impact

Communiqué de Presse - L’Université de Tunis El Manar a réussi à décrocher une position globale distinguée parmi les 101 meilleures universités mondiales en termes d'impact avec un score de 90,8/100 pour la qualité de la recherche et un score de 100/100 pour le contenu du rapport de l’UTM sur l’application des 17 objectifs du développement durable.



Ces excellents résultats ont été publiés aujourd’hui dans les colonnes du quotidien britannique international «Times Higher Education Impact Ranking 2024 »

Il s'agit d'un classement qui se base sur les performances des universités en ce qui concerne leur contribution à la réalisation des 17 Objectifs du Développement Durable « ODD ».



Cette reconnaissance met en avant la qualité de l’enseignement, de l’innovation, de la recherche et de l’impact communautaire de l’UTM, positionnant ses établissements comme un leader en Tunisie et au-delà.A cette occasion l’UTM, félicite chaleureusement toutes celles et tous ceux qui ont contribué à cette avancée : Personnels, chercheurs, ambassadeurs des ODD, étudiants et tous les collaborateurs …