إطلاق الدورة الثانية من "LEONI Big Event"

بلاغ صحفي - أقيمت، يوم الخميس 30 ماي 2024 بسوسة، الدورة الثانية من « LEONI Big Event » بحضور جميع المديرين التنفيذيين لشركة ليوني تونس المتخصصة في صناعة أحزمة كابلات السيارات. و قد مثلت هذه المناسبة فرصة لمناقشة نتائج وإنجازات سنة 2023، ولكن أيضًا لتقييم الأداء وتحليل آفاق النمو وجميع المشاريع التي تسمح للشركة بتسريع تطورها وتعزيزه.



و يعد "LEONI Big Event" ، الذي يمثل قاعدة من القواعد الاساسية الايجابية لبناء ديناميكية عمل جيدة داخل الشركة، أيضًا مناسبة خاصة تعبر من خلالها الشركة عن تقديرها لموظفيها و تثمين مجهوداتهم.





شريك استراتيجي ومشاريع توسعية

نقل المهارات إلى تونس

وفي كلمة ألقاها خلال هذا الحدث، وصف محمد العربي الرويس، المدير العام لشركة ليوني تونس، هذه الدورة بأنها "خاصة" و"استثنائية" على الصعيدين الوطني والدولي، خاصة مع تغيير مالك الشركة الأم ليوني. و باعتبار ذلك ، فإنّ ستيفان بيرير هو المالك الوحيد بعد أن قام بزيادة رأس مال الشركة المذكورة. و قد أتاحت هذه العملية لشركة ليوني العالمية الحصول على نفس جديد و تمويلات هامة مكنتها من إعادة هيكلتها و تعزيز وحدتها .أعلن محمد العربي رويس أن ليوني تونس ملتزمة بمشروع توسيع مصانعها خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن استراتيجية التوسع هذه تمت مناقشتها والتصويت عليها منذ الأسبوع الماضي مع المسؤولين عن هذه المصانع وأن العمل سيبدأ قريبا.كما ركز أيضًا على فعالية وكفاءة وأداء ليوني. هذا و تستضيف تونس في كثير من الأحيان مشاريع تجريبية أطلقتها الشركة الأم، وذلك بفضل جودة اليد العاملة والمؤهلات العالية للمهارات التونسية، وفق ما أفاد به المدير العام لشركة ليوني تونس .ودعا في هذا الإطار إلى تعزيز الإنجازات التي حققتها ليوني تونس والحفاظ على طاقتها وتعزيز موقعها لتبقى فعالة وتنافسية، خاصة وأن المالك الجديد لشركة ليوني يعتزم توجيه جزء كبير جدا من الاستثمارات نحو شمال إفريقيا بما في ذلك تونس، و أيضًا إلى الصين والهند.يعد تعزيز مركز ليوني للتنمية في تونس أيضًا من بين المشاريع ذات الأولوية للمجموعة. ووفق ما أفاد به محمد العربي الرويس، فإن الهدف هو الوصول إلى 1000 إطار عالي مقارنة بـ 400 حاليا، و ذلك بعد قرار نقل الإطارات من الشركة الأم في ألمانيا أو فرنسا إلى ليوني تونس .وعلى هامش هذا الحدث، تم تكريم المدير العام لشركة ليوني تونس، محمد العربي الرويس، من قبل مختلف النقابات اعترافا منهم بالدور الاجتماعي الذي تلعبه ليوني بتونس عبر البرامج و السياسات المتوخاة خلال السنوات الماضية.وفي الوقت نفسه، قامت ليوني تونس بتكريم أكثر من 30 مديرا تنفيذيا شابا من حاملي مشاريع مبتكرة و ذات قيمة مضافة عالية، من بين المديرين التنفيذيين والموظفين في ليوني تونس، على هامش هذه الدورة الثانية من "LEONI Big Event".. و قد تحصل الفائزون على أجهزة هواتف ذكية وكمبيوتر محمول ورحلات.