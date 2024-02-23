بيرم حمادة : نائب رئيس اتحاد الفلاحة عندو ارتباطات مشبوهة ..مصور يوم 25 جويلية مع سيف مخلوف قدام البرلمان

قال عضو المجلس المركزي لاتحاد الفلاحة والصيد البحري بيرم حمادة في مداخلة عبر أمواج إذاعة " أي اف ام" ان نائب رئيس اتحاد الفلاحة له علاقات مع منظومة ما قبل 25 جويلية.



وأضاف "هذا الشخص اخذت له صور يوم 25 جويلية مع سيف مخلوف امام البرلمان للتنديد بالرئيس قيس سعيد".

وتابع "هنالك خطة لتأجيج الأوضاع في تونس من خلال ملفات فلاحية وقوت التونسيين مضيفا "لا اسعى لتصفية الحسابات ولكن لإنارة الراي العام".



وقال بيرم حمادة إن انشاء الديوان الوطني للأعلاف من شأنه أن يحل الإشكاليات الحاصلة في القطاع والقضاء على التجاوزات التي تقوم بها أطراف سواء في الإدارة أو في اتحاد الفلاحة، باعتباره سيتدخل في عملية توريد المواد الأولية للأعلاف وفي توزيعها وفي استيراد البذور مثل زراعات القرط والقمح، كما سيكون له دور إيجابي في تجميد كلفة الإنتاج وأسعار الاعلاف.في سياق متصل قال حمادة، إن عدم تشريك اتحاد الفلاحة في تكوين الاتحاد الوطني للأعلاف، ناتج عن عديد التجاوزات التي تقوم بها أطراف داخله، مشيرا إلى أن "رئيس اتحاد الفلاحين بعد مؤتمر طبرقة انبطح لمؤتمر النهضة".وأضاف حمادة أن رئيس اتحاد محلي للفلاحة أدخل السجن لمدة شهرين بسبب سوء توزيع الاعلاف وتم تكريمه في مؤتمر طبرقة وأصبح عضو مكتب تنفيذي.