Déplacement de Laurent Saint-Martin en Tunisie pour renforcer les relations économiques Franco-Tunisiennes

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65d63d63364958.80534881_qlmgfniokhpej.jpg width=100 align=left border=0>

Communiqu de Presse - Laurent Saint-Martin, Directeur gnral de Business France, agence nationale en charge de linternationalisation de lconomie franaise se rend en Tunisie le 20 et 21 fvrier pour souligner l'importance des relations bilatrales entre la France et la Tunisie, deux nations troitement lies par l'histoire, l'conomie, et la culture.





La France, premier partenaire conomique de la Tunisie, voit son quipe Business France en Tunisie soutenir activement les secteurs prioritaires comme la dcarbonation, la transition cologique, la transition numrique, la formation et lindustrie du futur. Le dynamisme des changes, avec un volume de plus de 8 milliards deuros, tmoigne de la force de ces relations, qui bnficient aussi de la prsence dentreprises franaises en Tunisie, avec plus de 1500 socits et 150.000 collaborateurs.



...









Pour 2024, plus de 20 vnements professionnels sont prvus pour connecter les entrepreneurs des deux nations, illustrant une dmarche proactive de Business France dans le soutien aux projets dinvestissement et de partenariats. Des investissements significatifs sont en cours, refltant la confiance dans le potentiel conomique bilatral entre les deux rives de la mditerrane.







Cet engagement mutuel, renforc par l'accompagnement de projets dinvestissement tunisiens en France, souligne la volont de soutenir des partenariats gagnant-gagnant. La rsilience et l'engagement long terme, mme face aux crises mondiales, sont au cur de cette relation conomique stratgique.







Laurent Saint-Martin s'entretiendra avec des chefs dentreprises, les acteurs conomiques, et les partenaires de Business France pour discuter des perspectives de renforcement de la souverainet conomique et industrielle, ainsi que du soutien mutuel dans le contexte mditerranen et africain. Il rencontrera galement lquipe conomique de lAmbassade de France autour lambassadrice Anne Gueguen et la communaut d'affaires franco-tunisienne, tmoignant de l'intensit des changes commerciaux bilatraux, et dune solide communaut franaise en Tunisie.



Cette initiative marque une tape cl dans la dynamique de coopration, ouvrant la voie de nouveaux partenariats stratgiques entre la France et la Tunisie.