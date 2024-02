Emirates passe à la vitesse supérieure avec une tournée mondiale de recrutement d'équipages de cabine

Pourquoi Duba ?

Pourquoi Emirates ?

A propos du salaire et des avantages :

Engage en faveur de la diversit et de l'excellence, Emirates compte actuellement 20 000 membres d'quipage de cabine reprsentant plus de 140 nationalits, dont 1 144 Tunisiens. Cette quipe dynamique contribue de manire significative au succs de la compagnie arienne et reprsente le savoir-faire mondial qui dfinit Emirates. La campagne de recrutement mondiale de la compagnie, qui couvre plus de 460 villes sur les six continents, tmoigne de son dvouement offrir des opportunits de carrire aux jeunes diplms, aux personnes passionnes par le tourisme d'accueil et celles dsireuses d'explorer une carrire de classe mondiale."Faire partie de la famille Emirates a t un voyage incroyable. L'engagement de la compagnie arienne en faveur de l'excellence et de l'innovation se reflte dans chaque vol, et c'est un privilge de contribuer au maintien du service de classe mondiale que nous fournissons."Duba, la "ville d'or", est une mtropole jeune, dynamique et cosmopolite, qui abrite une communaut diversifie de 200 nationalits et qui a acquis la rputation d'tre l'une des villes les plus sres au monde. Elle a t lue en tte du palmars de Tripadvisor Best of the Best 2024 Travelers' Choice Awards,Duba reste une ville de rve visiter et vivre, avec des monuments emblmatiques comme le Burj Khalifa, les plus grands centres commerciaux du monde et une dynamique de restauration, d'htellerie et de vie de nuit.L'attrait mondial de Duba rside dans sa scurit, ses salaires exonrs d'impts et ses infrastructures exceptionnelles, qui attirent des millions d'expatris. La ville est rpute pour ses coles internationales, ses hpitaux et son mlange culturel diversifi.Fer de lance des initiatives dans les technologies mergentes telles que la blockchain, la crypto, l'IA et la robotique, Duba est devenu un cosystme de premier plan pour l'innovation. Son emplacement stratgique sert de passerelle ingale vers les conomies la croissance la plus rapide au monde, ce qui consolide sa position en tant que ple d'innovation mondial.Emirates, la plus grande compagnie arienne internationale, offre une exprience dynamique son personnel de cabine et ses pilotes. Rejoindre l'quipe multiculturelle prime, c'est reprsenter la grande compagnie et voyager dans le monde entier bord d'une flotte moderne. Avec un rseau couvrant 130 destinations sur six continents, Emirates offre un style de vie international.Emirates offre au personnel de cabine un ensemble d'avantages attractifs, notamment un salaire comptitif exonr d'impts, une prime de vol, une participation aux bnfices, un sjour l'htel, des frais d'escale, des voyages tarif prfrentiel, un billet de cong annuel, un logement meubl, des services de blanchisserie, des transports et une assurance mdicale, une assurance-vie et une assurance-dentaire. En outre, le personnel de cabine bnficie de billets d'avion prix rduit pour lui-mme, les personnes sa charge et sa famille largie, ainsi que de privilges exclusifs grce la carte FACE et la carte Emirates Platinum, qui offrent des rductions dans le monde entier dans divers magasins et services.Il est galement demand aux candidats de se prsenter la journe portes ouvertes de leur choix munis d'un CV jour en anglais et d'une photo rcente. Pour faciliter le processus de candidature, Emirates conseille aux candidats de s'inscrire l'avance sur sa page carrires. Les personnes qui se prsentent sans rendez-vous et celles qui n'ont pas postul en ligne sont les bienvenues. Les candidats peuvent trouver plus de dtails sur les critres de slection sur emirates.com/careers. Les candidats doivent prvoir de rester sur place toute la journe. Le mme jour, les candidats prslectionns seront informs des horaires des valuations et entretiens ultrieurs.Pour les aspirants membres du personnel de cabine, la possibilit de rejoindre Emirates n'est qu' un clic ou une journe portes ouvertes. Consultez rgulirement le site www.emiratesgroupcareers.com/cabin-crew pour obtenir plus de dtails et connatre les horaires des journes portes ouvertes dans votre ville ou votre pays.