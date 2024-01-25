زياد الهاني: تم اعلامي بانهاء التعاقد معي في اذاعة اي اف ام ‎

أعلن الخميس 25 جانفي، الاعلامي زياد الهاني بأنه تم اعلامه بانهاء التعاقد معه في اذاعة اي اف ام وتحديدا في البرنامج الصباحي Mission impossible الذي يقدمه الاعلامي برهان بسيس.



وتوجه زياد الهاني بالشكر لكافة اعضاء فريق البرنامج والعاملين بالاذاعة وختم تدوينته بالقول "سأظل أردد ما حبيت بأن لا نهضة ولا تقدم لأية أمّة دون حرّية..وبأن حرّية الإعلام هي بوابة كل الحريات، وصوت كل من لا صوت له، وسلاح الكلمة المتصدية للمظالم والاستبداد والمنتصرة للحقيقة..سأظل أردد بكل جوارحي، يسقط الانقلاب وتحيا تونس عروس البلدان".



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