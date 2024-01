أورنج تونس تطلق التطبيقة الرقميّة المبتكرة Max it

بلاغ صحفي - بعد نجاح تطبيقة My Orange، التي توّجت لثلاثة مرات على التوالي كأفضل تطبيقة في السنة في مسابقة "منتوج السنة"، قامت أورنج تونس بتطويرها وإطلاق التطبيقة المبتكرة متعددة الخدمات Max it ، التي تجسد تجربة رقميّة جديدة من خلال الجمع بين أفضل العروض والخدمات التي يقدمها المشغل.





ويندرج إطلاق التطبيقة الرقميّة ضمن مشروع الابتكار لمجمع أورنج في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط MEA الهادف إلى تعزيز مكانته كمشغل متعدّد الخدمات يقدّم الأفضل في مجال التكنولوجيا الرقميّة.



ومنذ الإطلاق ومن أجل تلبية انتظارات المستخدمين، ستوفر التطبيقة المتميزة Super App Mobile لأورنج تونس تجربة مبسطة وفعالة وشاملة. تمكّن Max it المشتركين من النفاذ لجميع الوظائف والميزات الخاصّة بخطوط هواتفهم الجوّالة، كما يتيح المتجر الرقمي الولوج إلى عالم للتجارة الإلكترونية، ويقدّم عروض للمحتوى الرقمي (الألعاب الالكترونية، الموسيقى، الأخبار ومقاطع الفيديوVOD ) مما سيمكنها من إثرائها وتنويعها من خلال الشراكات الوطنية والدولية.كما تحتوي التطبيقة على ميزة رئيسية جديدة أخرى: تطبيقة Max it المبتكرة، تمكّن حرفاء أورنج تونس من النفاذ إلى عرض رقمي جديد يتلاءم واحتياجات كلّ مستخدم حيث يحتوي على مجموعة واسعة من خيارات الإنترنات بأسعار تفاضلية والعديد من المزايا الحصرية.وتعدّ تطبيقة Maxi it نتاج التعاون والعمل المشترك بين فرق العمل التابعة لأورنج تونس وشركة Keyrus تونس بدعم من مجمع أورنج في منطقة إفريقيا والشرق الأوسطOrange MEA ، وستشجّع هذه المنصة الجوّالة المفتوحة والقابلة للتطوير على تنمية ودعم الشراكات في القارة والتي تمثّل قلب استراتيجية عمل أورنج في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط Orange MEAلذلك تعتبر Maxi it مثالا حيا للتعاون التكنولوجي بين شركات ناشئة تونسية وشركات عالمية بهدف تقديم أفضل الخدمات الرقميّة للحرفاء.