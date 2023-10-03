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مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم محكمة منوبة: مباشرة 12 محضر عدلي في قضايا مخدرات وايقافات بالجملة

Publié le Mardi 03 Octobre 2023 - 11:07 قراءة: 0 د, 26 ث
      
افادت مساعد وكيل الجمهورية والناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة سندس النويوي في تصريح لباب نات " اليوم الثلاثاء 3 اكتوبر 2023 انه في اطار التصدي لتفشي ظاهرة الاتجار بالمواد المخدرة لما تكتسيه من خطورة على السلم الاجتماعي والصحة العامة ،تولت الوحدات الأمنية من حرس وشرطة وبالتنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة من مباشرة 12 محضر خلال الاسبوع المنقضي وقد أسفرت الابحاث عن حجز كميات هامة من المواد المخدرة والاحتفاظ بعدد من تجارة المخدرات وفتح 5 ابحاث تحقيقية كما لا تزال بقية المحاضر بصدد الانجاز.


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