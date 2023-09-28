تيكتوكر تونسي يعتذر للشعب بعد أن قام بتمزيق العلم الوطني على المباشر ..

أقدم تيكتوكر تونسي مقيم في النمسا على تمزيق العلم الوطني في 'تحدي' مع تيكتوكر مغربي ما أثار غضبا كبيرا من قبل التونسيين على مواقع التواصل الاجتماعي .



واستنكر القاضي فريد بن جحا لدى تدخله يوم الأربعاء ببرنامج في 60 دقيقة هذا التصرف المنفلت و الخارج عن الضوابط الأخلاقية لافتا الى أنه عمل اجرامي يعاقب عليه القانون مشددا على أن أي اعتداء على العلم الوطني هو اعتداء على مشاعر التونسيين.





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وأفاد بن جحا أن المجلة الجزائية تجرم الاعتداء على العلم سواء أكان وطنيا أم أجنبيا حيث تصل عقوبة هذه الجريمة الى سنة سجنا .



وأضاف ان الاقامة بالخارج لا تعفي صاحبها من تتبعات المحاكم التونسية باعتباره حاملا للجنسية التونسية



ولفت الى أنه من صلاحيات النيابة العمومية اثارة التتبع و التحرك تلقائيا و اصدار بطاقات جلب مشيرا الى أن وجود هذا الشخص خارج التراب التونسي لا يعطيه حصانة لانه ارتكب جريمة تمس من السيادة الوطنية.





يعتذر عن فعلته



وقام التيكتوكر بنشر فيديو اعتذر من خلاله للشعب التونسي عن فعلته ... من ناحية أخرى قال أنه سعيد لأنه اكتشف مدى حب التونسيين لبلدهم ...



@dado_king_1981 #دادو1981 #صرخةدادو #دادو_واولاد_الغربة ♬ Rahmatun Lil'Alameen - Maher Zain وأفاد بن جحا أن المجلة الجزائية تجرم الاعتداء على العلم سواء أكان وطنيا أم أجنبيا حيث تصل عقوبة هذه الجريمة الى سنة سجنا .وأضاف ان الاقامة بالخارج لا تعفي صاحبها من تتبعات المحاكم التونسية باعتباره حاملا للجنسية التونسيةولفت الى أنه من صلاحيات النيابة العمومية اثارة التتبع و التحرك تلقائيا و اصدار بطاقات جلب مشيرا الى أن وجود هذا الشخص خارج التراب التونسي لا يعطيه حصانة لانه ارتكب جريمة تمس من السيادة الوطنية.وقام التيكتوكر بنشر فيديو اعتذر من خلاله للشعب التونسي عن فعلته ... من ناحية أخرى قال أنه سعيد لأنه اكتشف مدى حب التونسيين لبلدهم ...