Babnet

تيكتوكر تونسي يعتذر للشعب بعد أن قام بتمزيق العلم الوطني على المباشر ..

Publié le Jeudi 28 Septembre 2023 - 06:48 قراءة: 1 د, 7 ث
      
أقدم تيكتوكر تونسي مقيم في النمسا على تمزيق العلم الوطني في 'تحدي' مع تيكتوكر مغربي ما أثار غضبا كبيرا من قبل التونسيين على مواقع التواصل الاجتماعي .

واستنكر القاضي فريد بن جحا لدى تدخله يوم الأربعاء ببرنامج في 60 دقيقة هذا التصرف المنفلت و الخارج عن الضوابط الأخلاقية لافتا الى أنه عمل اجرامي يعاقب عليه القانون مشددا على أن أي اعتداء على العلم الوطني هو اعتداء على مشاعر التونسيين.

...


وأفاد بن جحا أن المجلة الجزائية تجرم الاعتداء على العلم سواء أكان وطنيا أم أجنبيا حيث تصل عقوبة هذه الجريمة الى سنة سجنا .

وأضاف ان الاقامة بالخارج لا تعفي صاحبها من تتبعات المحاكم التونسية باعتباره حاملا للجنسية التونسية

ولفت الى أنه من صلاحيات النيابة العمومية اثارة التتبع و التحرك تلقائيا و اصدار بطاقات جلب مشيرا الى أن وجود هذا الشخص خارج التراب التونسي لا يعطيه حصانة لانه ارتكب جريمة تمس من السيادة الوطنية.


يعتذر عن فعلته

وقام التيكتوكر بنشر فيديو اعتذر من خلاله للشعب التونسي عن فعلته ... من ناحية أخرى قال أنه سعيد لأنه اكتشف مدى حب التونسيين لبلدهم ...

@dado_king_1981

#دادو1981 #صرخةدادو #دادو_واولاد_الغربة

♬ Rahmatun Lil'Alameen - Maher Zain


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 273999


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الخميس 28 سبتمبر 2023 | 13 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:36
18:10
15:34
12:17
06:12
04:45
الرطــوبة:
% 69
Babnet
Babnet29°
25° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-21
29°-20
28°-20
28°-20
28°-21
  • Avoirs en devises
    26195,3

  • (26 sept)
  • Jours d'importation
    115
  •              1 € = 3,35946 DT        1$ =3,16961 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 sept)   352,8 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*