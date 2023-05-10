متّهم بتنفيذ عملية جربة يؤكد " خاطيني ... ونسكن في أريانة"

قال المواطن وسام خزري والذي تم تداول اسمه على انه منفذ هجوم جربة في تصريح لإذاعة " الديوان اف ام" انه يعيش في ولاية اريانة ويشتغل في مجال البناء ولا علاقة له بالإرهاب ولم يكن امنيا.

وأضاف " صعقت عندما وجدت صورتي وعليها باللون الاحمر عبارة " قاتل" متابعا " ذهبت لمركز الشرطة لحماية نفسي".

وتابع " الى اليوم أتعرض للشتم والسب بسبب هجوم لا علاقة لي به".



وكانت وزارة الدّاخليّة، اعلنت أن عون حرس تابع للمركز البحري للحرس الوطني بأغير جربة، أقدم مساء امس الثلاثاء، على قتل زميله باستعمال سلاحه الفردي والإستيلاء على الذخيرة، ثمّ حاول الوُصُول إلى مُحيط معبد الغريبة وعمد إلى إطلاق النار بصفة عشوائيّة على الوحدات الأمنيّة المتمركزة بالمكان والتي تصدّت لهُ ومنعتهُ من الوصول إلى المعبد وأردتهُ قتيلا.



وأضافت الداخلية في بلاغ لها أن "العمليّة أسفرت عن إصابة 6 أعوان أمن، بإصابات مُتفاوتة الخطورة، توفّي أحدُهم، كما توفّي اثنان من الزوّار وإصابة 4 أشخاص آخرين بجُرُوح مُتفاوتة، تمّ نقلهم إلى المستشفى لتلقّي العلاج".



وأكد مصدر صحي من المستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة حومة السوق من ولاية مدنين اليوم الاربعاء، وفاة عون امن بالمستشفى بسبب اصابته البليغة، واقامة 4 مصابين في صفوف الامن، اثنين بقسم الانعاش، حالة احدهما حرجة وسيتم نقله الى المستشفى العسكري بالعاصمة، بسبب تعرضه لنزيف على مستوى الراس، في حين يقيم مصابان اخرين بقسم الاعضاء بعد ان اجريت عليهما عملية جراحية، وذلك على اثر عملية اطلاق النار التى جدت امس الثلاثاء في محيط معبد الغريبة .



