أعوان النقل دون أجور..والجامعة تدعو إلى اجتماع عاجل

أعوان النقل دون أجور..والجامعة تدعو إلى اجتماع عاجل

Publié le Dimanche 26 Mars 2023 - 21:09 قراءة: 0 د, 53 ث
      
دعا الكاتب العام للجامعة العامة للنقل، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل وجيه الزيدي،، جميع نقابات نقل تونس إلى اجتماع عاجل يوم الإثنين 27 مارس 2023، على الساعة التاسعة صباحا بمقر الجامعة.
وأكد الزيدي في تدوينة له على حسابه على الفايسبوك، عدم صرف أجور الأعوان ولا المنح ولا تقديم وصولات الأكل.

وكان وجيه الزيدي قد صرح لموقع الشعب نيوز التابع للمنظمة الشغيلة، أن 7500 عون من نقل تونس دون رواتب، معتبرا ذلك سابقة أولى من نوعها.

ودعا وجيه الزيدي الدولة الى التدخل لفض إشكال عدم صرف الأجور لأكثر من 07 آلاف عون يعملون في الشركة.

وعن الخيارات النضالية المطروحة ، اعتبر وجيه الزيدي انه من الأفضل ان تتحرك الحكومة وان يتم الاستجابة الى المطالب المشروعة من اجل تفادي كل الإشكاليات لان المطالب العمالية مشروعة وهي متعلقة بصرف الأجور والمتخلدات المالية لا اكثر وأشار الى ان تواصل عدم صرف الأجور قد يؤدي الى اتخاذ خطوات نضالية منها الاضراب.

وقال ان قدر النقابيون النضال والدفاع عن حقوق المنظورين معتبرا ان العمل القابي ينطوي على التطوع والايثار والتضحية من اجل حقوق المنظورين وشدد على ان النقابيين مستعدون للنضال من اجل العمال.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 263952



En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأحد 26 مارس 2023 | 4 رمضان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:05 18:38 15:55 12:32 06:15 04:47
Babnet
17°
 Babnet27° Babnet % 67 :الرطــوبة
تونــس Babnet12°
1.54 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
27°-1222°-1320°-1024°-827°-11
  • Avoirs en devises
    22043,7

  • (24 mars)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,34433 DT        1$ =3,07614 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24 mars)   442,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    