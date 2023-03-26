أعوان النقل دون أجور..والجامعة تدعو إلى اجتماع عاجل

دعا الكاتب العام للجامعة العامة للنقل، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل وجيه الزيدي،، جميع نقابات نقل تونس إلى اجتماع عاجل يوم الإثنين 27 مارس 2023، على الساعة التاسعة صباحا بمقر الجامعة.

وأكد الزيدي في تدوينة له على حسابه على الفايسبوك، عدم صرف أجور الأعوان ولا المنح ولا تقديم وصولات الأكل.



وكان وجيه الزيدي قد صرح لموقع الشعب نيوز التابع للمنظمة الشغيلة، أن 7500 عون من نقل تونس دون رواتب، معتبرا ذلك سابقة أولى من نوعها.



ودعا وجيه الزيدي الدولة الى التدخل لفض إشكال عدم صرف الأجور لأكثر من 07 آلاف عون يعملون في الشركة.



وعن الخيارات النضالية المطروحة ، اعتبر وجيه الزيدي انه من الأفضل ان تتحرك الحكومة وان يتم الاستجابة الى المطالب المشروعة من اجل تفادي كل الإشكاليات لان المطالب العمالية مشروعة وهي متعلقة بصرف الأجور والمتخلدات المالية لا اكثر وأشار الى ان تواصل عدم صرف الأجور قد يؤدي الى اتخاذ خطوات نضالية منها الاضراب.



وقال ان قدر النقابيون النضال والدفاع عن حقوق المنظورين معتبرا ان العمل القابي ينطوي على التطوع والايثار والتضحية من اجل حقوق المنظورين وشدد على ان النقابيين مستعدون للنضال من اجل العمال.



