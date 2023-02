Communiqu de Presse -

Le rendement de l'entranement lectrique en moyenne dans les conditions de travail NEDC est suprieure 90%, tandis que celui de transmission maximale est suprieure 97,6%,

En outre, en raison de la ralisation de la consommation de carburant de seulement 1 L pour 100 km et de 5L pour 100 km en manque de courant lectrique,

Pour les automobiles, tout renouvellement de la force motrice est troitement lie sa performance et l'conomie de carburant. De nos jours, les prix de ptrole affectent le choix dachat dun vhicule de nombreux clients, de sorte que chaque entreprise essaie de trouver un quilibre entre les deux facteurs. Par consquent, mme si CHERY a lanc le mcanisme de toute motrice 4.0, le prix de carburant ne peut tre ignor.En tant que projet national de nouvelles technologies nergtiques, le systme hybride DHT est le chef-d'uvre parmi les solutions hybrides du mcanisme de toute motrice 4.0 de CHERY Automobile. Avec l'avantage technique de base de 3 moteurs, 3 engrenages, 9 modes de travail et 11 ratios de vitesse , il montre de manire approfondie la position meneur des marques chinoises dans le domaine de la puissance hybride.Dans ce systme, le moteur lectrique assume la lourde responsabilit de l'entranement. Étant donn que l'efficacit globale du moteur haute puissance n'est pas leve au dmarrage basse vitesse et la phase de croisire grande vitesse, et la consommation de carburant du moteur peut augmenter en manque de courant, CHERY adopte le systme de bimoteur lectrique faible puissance, ce qui permet au systme hybride de fonctionner haute efficacit et de rduire la consommation de carburant tout en garantissant la fourniture de la puissance.De plus, entran par 3 engrenages du systme hybride DHT, la bote de vitesse concordante peut former 9 modes de travail et 11 combinaisons dengrenage. À la lumire de cela, grce l'ajustement de la bote de transmission, le moteur entranement direct peut fonctionner plus longtemps haute efficacit, rduisant la consommation de carburant pendant la croisire grande vitesse. En outre, en s'appuyant sur le rglage des engrenages sur la base de bimoteur avec une efficacit plus leve, l'efficacit du moteur lectrique peut tre encore amliore pour conomiser le carburant. Dans le mme temps, grce la motrice double-essieu de TSD, il apporte une exprience de conduite en douceur aux conducteurs et aux passagers.ceux-ci qui amliorent considrablement le rendement de conversion nergique et la performance ralise, tout en rduisant la consommation de carburant.Les modles hybrides de CHERY seront galement quips de l'interconnexion intelligente du systme de contrle de puissance et du systme de navigation. Cela aide identifier les conditions routires en avance et sajuster intelligemment pour trouver des solutions d'alimentation optimales, ralisant ainsi alterner les deux systmes de carburant et lectrique et ainsi dissiper le souci de long trajet. Propuls par l'endurance complte de 1000 km et l'endurance lectrique pure de 100 km quipe pour toute la gamme, ce modle peut rpondre aux besoins de voyage tous azimuts et satisfaire les utilisateurs de tous genres.il peut ainsi surpasser la plupart de ses concurrents.La naissance du systme hybride de CHERY a non seulement chang le schma des vhicules hybrides, permettant CHERY d'occuper une position de leader sur le march hybride cte cte avec Toyota, mais a galement profit aux utilisateurs mondiaux et leur a fourni d'excellents produits avec une meilleure exprience de conduite. À part cela, CHERY a galement assum la responsabilit sociale de marque internationale, en activement promouvant le dveloppement des nouvelles nergies mondiales et se souscrivant luvre du plan de pic carbone et de neutralit carbone. Nous esprons qu'avec la configuration complte du systme hybride DHT, CHERY gagnera encore la reconnaissance de plus de clients du monde entier.