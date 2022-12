En coopérant avec Qatar Airways pour le grand événement du football, Chery obtient la reconnaissance de son image internationale

Communiqu de Presse - Avant la crmonie d'ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022, Chery a conclu un contrat avec Qatar Airways. Il a t dsign comme vhicule officiel par ce dernier pendant la Coupe du Monde cette anne. En cooprant avec ce gant, Chery qui est en train d'acclrer son processus d'internationalisation est apparu sur la scne mondiale d'une manire diffrente.





En collaboration avec Qatar Airways, Chery attire l'attention mondiale

En tant que compagnie arienne la plus influente au monde, Qatar Airways a dcroch sept fois le prix cinq toiles de Skytrax, connu sous le nom du prix d'Oscar dans le domaine de l'aviation. Et il fait toujours l'objet d'un partenariat apprci par de nombreuses marques internationales de premier plan. Surtout en bnficiant de l'avantage du terrain lors de cette Coupe du monde, Qatar Airways est plus admir par les marques mondiales haut de gamme.Les donnes montrent quil y aura plus de 1,2 million de visiteurs qui vont entrer au Qatar pendant la Coupe du monde. Les rservations de vols directs Mexique, ou Espagne ont grimp une vitesse de plus de 70 fois. Par consquent, Qatar Airways ncessite absolument un bon choix de son candidat.Dans la concurrence avec de nombreuses marques, le succs obtenu sur le march du Moyen-Orient ces dernires annes est devenu un facteur important qui pse sur la coopration entre Chery et Qatar Airways. Le directeur de ce dernier a hautement apprci la stratgie d'internationalisation de Chery et l'a flicit d'tre devenu la marque automobile la plus populaire sur le march qatari dans les plus brefs dlais. À propos de la coopration avec Chery pour la premire fois lors de la Coupe du monde, nous sommes tout fait prts pour que les fans de football du monde assistent au plus grand spectacle sportif sur terre,a-t-il dclar.********* Alors que Chery dpasse le cap des 10 millions de vhicules, son march international s'panouit pleinement.En tant que premire marque automobile chinoise se lancer dans l'internationalisation, Chery est non seulement la premire entreprise de vhicules particuliers exporter plus de 200 000 units par an, mais galement l'un des principaux exportateurs pendant 19 annes conscutives. Jusqu' prsent, les produits de Chery avec plus de 10 millions de ventes, ont t exports dans plus de 80 pays et rgions du mondeCes dernires annes, le march automobile mondial touch par la pandmie a subi une chute de vente des degrs divers. Cependant, en reposant sur la force, Chery a rdig sans relche des histoires lgendaires de la croissance contre-courant sur les marchs trangers. Ses ventes restent s'accrotre dans certaines rgions, telles que l'Égypte et le Qatar.De plus, les produits les plus vendus de Chery se voient souvent dans les classements annuels des produits automobiles les plus performants sur divers marchs. Entre autres, TIGGO 8 PRO MAX qui a dcroch le titre de Pionnier du SUV le plus intelligent au Qatar a t apprci comme avoir apport une toute nouvelle rvolution au march automobile au Qatar.Au fur et mesure de la pleine acclration de son processus d'internationalisation, Chery assume galement ses responsabilits sociales de manire active. Par exemple, il a lanc des activits d'intrt gnral avec des concessionnaires locaux et des passionns de vhicules lors de la Journe internationale Nelson Mandela en Afrique du Sud ; il a parrain des tournois de football en Afrique et a prt attention la croissance des jeunes joueurs; et de plus, les actions d'intrt gnral de Chery se sont tendues tous les coins ayant besoin d'aide en Kowet, aux Philippines et en Algrie.Ainsi, grce des efforts persistants, Chery a renouvel sans cesse son image et son influence sur le march international. Il devient non seulement une marque automobile leader en termes de ventes, mais aussi un exemple de l'internationalisation des automobiles chinoises. La coopration entre Chery et Qatar Airways destine favoriser le grand vnement de football qui attire beaucoup d'attention a dmontr de manire concrte la reconnaissance internationale de la marque Chery.