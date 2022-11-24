كأس العالم.. البرتغال تخرج من عنق الزجاجة أمام غانا
| 11:00 Suisse - Cameroun 1-0
14:00 Uruguay - Corée 0-0
17:00 Portugal - Ghana 3-2
20:00 Bresil - Serbie
En continu...
الخميس 24 نوفمبر 2022 | 29 ربيع الثاني 1444
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