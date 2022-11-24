كأس العالم.. البرتغال تخرج من عنق الزجاجة أمام غانا


Publié le Jeudi 24 Novembre 2022 - 19:08 قراءة: 0 د, 14 ث
      
حقق المنتخب البرتغالي فوز صعبا على نظيره الغاني (3-2) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، وذلك في مستهل مشوارهما ضمن نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".


وسجل كريستيانو رونالدو هدف التقدم لبلاده في الدقيقة 65 من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه.

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