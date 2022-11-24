الجامعة التونسية لكرة القدم تتعاقد مع شركة "اديداس" التي ستزود المنتخب الوطني بالازياء الرسمية بداية من سنة 2023‎‎

أعلنت الاربعاء 23 نوفمبر، شركة أديداس عن تعاقدها مع الجامعة التونسية لكرة القدم بعد نهاية كأس العالم لتزود بذلك المنتخب الوطني بالازياء الرسمية بداية من 2023.

تجدر الاشارة الي ان شركة اديداس تعاقدت أيضا مع الاتحاد السعودي لكرة القدم وستوفر أزياء المنتخب السعودي بداية من 2023 وسبق لها ان تعاقدت كذلك مع الاتحاد الايطالي وستزود المنتخب الايطالي بالازياء الرسمية بداية من سنة 2023.

