Prolongation de l’appel à candidatures pour la 5ème saison de l’accélérateur corporate Orange Fab Tunisie : Vous avez jusqu’au 20 novembre pour postuler !

Communiqué de Presse - Depuis sa création en 2019, Orange Fab Tunisie a accéléré en 4 saisons, 23 start-up, en leur offrant des opportunités business concrètes au niveau national/international à travers Orange Tunisie, le Groupe Orange et leurs partenaires. En plus de l’opportunité business, le programme offre un accès gratuit à :





- des mentors nationaux et internationaux ;- des workshops personnalisés,- un espace de co-working (bureaux, wifi, etc.) ;- des évènements locaux, régionaux et internationaux ;…et met en relation les start-up avec les partenaires d’Orange Tunisie.La sélection des start-up se base principalement sur les critères suivants :Un modèle économique et/ou un produit innovant ;Un potentiel de développement au niveau national et/ou international ;Un produit commercialisable ou commercialisé ;avec l’une des Business Units d’Orange Tunisie.Et pour cette 5ème saison, un intérêt particulier est également accordé aux start-up souhaitant expérimenter la technologie 5G pour des cas d’usage sociétaux.Rappelons que Orange Fab Tunisie fait partie d’un dispositif complet d’accompagnement de l’écosystème des start-up qui couvre un large champ d’activités : De l’incubation technologique à l’école du code, en passant par la fabrication numérique à EL FabSpace Lac, l’accélération de start-up et l’investissement avec Orange Ventures, le fonds dédié notamment à l’amorçage.Soyez donc au rendez-vous de cette nouvelle saison et candidatez avant le 20 novembre 2022 sur https://orangefab.tn/candidater/