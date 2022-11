Le Groupe Allemand Dieter Braun décide de s’implanter en Tunisie

L’industrie des composants automobiles en Tunisie fait en sorte d’attirer les investissements étrangers, malgré la conjoncture économique mondiale, avec l’annonce du Groupe Allemand Dieter Braun (BRAUN Powerful Solutions) de s’installer en Tunisie. La filiale tunisienne sera implantée à Messadine à la délégation de M’saken et débutera ses activités prochainement avec 200 employés, pour atteindre 1000 emplois à moyen terme.





L’annonce a été officiellement faite par les représentants du Groupe, lors d’une récente réunion (02 novembre 2022) entre le Directeur Général par intérim de l’Agence Invest in Tunisia « FIPA-Tunisia», M. Hatem Essoussi, le CEO du Groupe Allemand, M. Andreas Brand, le gérant de la filiale tunisienne, M. Riadh Zouabi, accompagnés par M. Hamdi Kriaa, consultant et conseiller.Créé depuis 1993, le groupe Dieter Braun se spécialise dans la production des composants automobile à travers ses différents 6 sites de production situés en Europe, en Asie et en Amérique Latine.La filiale tunisienne renforcera ainsi l’activité câblage du groupe allemand, et livrera directement les clients du groupe implantés en Tunisie, notamment les entreprises étrangères.