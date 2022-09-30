ابنة النقيب المتّهم بالرشوة: بابا ما خذاهمش الفلوس والمرأة الّي سجّلت الفيديو قامت بعملية مونتاج وحذفت المقطع وقت بابا رجعلها فلوسها‎‎


Publié le Vendredi 30 Septembre 2022 - 19:37قراءة: 0 د, 48 ث
      
كذّبت الجمعة 30 سبتمبر، ابنة النقيب المتهم بالرشوة، رواية المرأة التي قامت بتصوير الفيديو المثير للجدل ونفت أن والدها تحصّل على رشوة مشيرة الي أن والدها قام بارجاع المبلغ الذي تسلمه.


وفي مداخلة على اذاعة جوهرة أف ام، أفادت ابنة النقيب بأن المرأة التي سجلت الفيديو قامت بعملية مونتاج وحذفت المقطع الأخير الذي يُظهر ارجاع والدها للمبلغ الذي تسلّمه معلنة ان العائلة ستقاضي هذه المراة وستطالب باختبار تقني للفيديو المتداول حتى تظهر الحقيقة.

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وكان المتحدث باسم الحرس الوطني، أفاد اليوم الجمعة، بأنه تقرر الاحتفاظ بضابط من سلك الحرس برتبة نقيب، كان ظهر في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهو بصدد الحصول على رشوة أثناء آداء واجبه المهني.
وأضاف ذات المصدر، في بلاغ الجمعة، أن الفرقة الثانية بالإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام بإدارة الشؤون العدلية للحرس باشرت قضية عدلية موضوعها "الإرشاء والإرتشاء" بإذن من النيابة العمومية بسوسة، مؤكدا أنه جرى الاحتفاظ بهذا الضابط في هذه القضية.
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Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 253972

BenMoussa  (Tunisia)  |Vendredi 30 Septembre 2022 à 20h 17m |           
أولا حذف المقطع الأخير من فيديو ليست عملية مونتاج ... الجهل مصيبة
ثانيا والدها يحاسب على انه طلب واستلم رشوة وليس على انه لم يرجعها
ثالتا البنت تعترف بان اباها استلم الرشوة
وتدعي انه ارحعها (لماذا يا ترى!)
فهي تورطه وتؤكد تحصله على رشوة فيا ليتها صمتت



En continu...

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