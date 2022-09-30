ابنة النقيب المتّهم بالرشوة: بابا ما خذاهمش الفلوس والمرأة الّي سجّلت الفيديو قامت بعملية مونتاج وحذفت المقطع وقت بابا رجعلها فلوسها‎‎

..



.

.. ...

وفي مداخلة على اذاعة جوهرة أف ام، أفادت ابنة النقيب بأن المرأة التي سجلت الفيديو قامت بعملية مونتاج وحذفت المقطع الأخير الذي يُظهر ارجاع والدها للمبلغ الذي تسلّمه معلنة ان العائلة ستقاضي هذه المراة وستطالب باختبار تقني للفيديو المتداول حتى تظهر الحقيقة.وكان المتحدث باسم الحرس الوطني، أفاد اليوم الجمعة، بأنه تقرر الاحتفاظ بضابط من سلك الحرس برتبة نقيب، كان ظهر في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهو بصدد الحصول على رشوة أثناء آداء واجبه المهني.وأضاف ذات المصدر، في بلاغ الجمعة، أن الفرقة الثانية بالإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام بإدارة الشؤون العدلية للحرس باشرت قضية عدلية موضوعها "الإرشاء والإرتشاء" بإذن من النيابة العمومية بسوسة، مؤكدا أنه جرى الاحتفاظ بهذا الضابط في هذه القضية.