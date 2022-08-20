جلسة مع ولاية نابل في إطار إستكمال المرحلة الثالثة من إعداد المخطط


Publié le Samedi 20 Août 2022 - 18:01قراءة: 1 د, 22 ث
      
إنعقدت عشية الجمعة 19 أوت 2022 جلسة في إطار إستكمال المرحلة الثالثة من إعداد المخطط التنموي 2023-2025 خصصت لولاية نابل.
وقد أشرف وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد على أشغال هذه الجلسة بحضور والية الجهة صباح ملاك و أعضاء المجلس الجهوي للتنمية و عدد من الإطارات الجهوية و ممثلي القطاعات علي المستوي المركزي.


وكانت الجلسة مناسبة تم خلالها التطرق إلى أبرز الإشكاليات التنموية بالجهة و مقترحات الحلول والمشاريع ذات الأولوية لتحسين جودة الحياة و إعطاء دفع جديد لنسق التنمية بها.
وتتمحور الإشكاليات التي تم التطرق إليها بالخصوص حول إختلال التوازن بين المناطق و تدهور الوضع البيئي لاسيما علي مستوي الشريط الساحلي جراء التلوث و التوسع العمراني العشوائي و إهتراء البنية الأساسية خاصة علي مستوي النقل و موانئ الصيد البحري الي جانب النقص المسجل على مستوى المناطق الصناعية و وضعية النسيج السياحي و الخدمات الإجتماعية خاصة بالنسبة لقطاع الصحة و التعليم الذي يشهد نقصا فادحا علي مستوي الفضاءات التربوية، فضلا عن نقص الفضاءات الشبابية و الرياضية.


كما تم خلال الجلسة التعرض الى مقترحات الحلول والتوجهات و كذلك المشاريع التى إنبثقت عن جلسات العمل التحضيرية لإعداد المخطط ، التي إنطلقت منذ شهر فيفرى الماضي في إطار تشاركي، وهي مقترحات ومشاريع تتعلق بعدد من المجالات الهامة علي غرار البيئة و التطهير والحد من التلوث و التنمية البشرية و الإدماج الإجتماعي و دعم وتطوير البنية الأساسية و تحسين اداء القطاعات المنتجة و تشجيع الإستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص مع تركيز على أهمية التهيئة الترابية.
..


كما تعرض المشاركون في الجلسة الى أهمية و ضرورة تثمين الميزات التفاضلية للجهة والعمل على مزيد تعزيز تموقعها في سلاسل القيمة العالمية بالتركيز على الأنشطة ذات المحتوي المعرفي و التكنولوجي مع مزيد العناية بالمجالات الإجتماعية والقطاعات التقليدية كالفلاحة والسياحة والصناعات الغذائية و غيرها من الأنشطة الواعدة.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 251667



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
السبت 20 أوت 2022 | 22 محرم 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:39 19:06 16:07 12:30 05:40 04:06
Babnet
30°
Babnet32°Babnet% 42:الرطــوبة
تونــسBabnet26°
7.72 كم/س
:الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
32°-2633°-2533°-2532°-2532°-24
  • Avoirs en devises
    23460,5

  • (19 aout)
  • Jours d'importation
    114
  •              1 € = 3,21441 DT        1$ =3,16191 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 aout)   1068,9 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   