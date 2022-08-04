تكريم ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد

قام اليوم ثلة من المجتمع المدني وفريق صحفي بسيدي بوزيد بتكريم الدكتور والقاضي والمساعد الاول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد والناطق الرسمي باسمها جابر الغنيمي و تقديم باقة ورود له تثمينا لمجهوداته على راس النيابة العمومية ،وايضا ىصدور كتابه مؤخرا واختياره كأفضل كتاب قي القانون لسنة 2022 عن دار النشر لمعهد الدراسات العليا للنشر.وللاشارة فإن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد أذنت بفتح عدة ملفات فساد مالي واداري بعدة مندوبيات لها وتم ايقاف عدة مسؤولين وموظفين ارتكبوا عدة تجاوزات والحقوا اضرارا بالدولة .