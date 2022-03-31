بالفيديو.... ما هو مرض بروس ويليس الخطير؟

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النجم الأمريكي بروس ويليس، لم يعد قادرا على الكلام، بطل سلسلة أفلام Die Hard، أصيب بالحبسة وتأثرت قدراته المعرفية أيضا.تقرير مصور لقناة "الغد"، أشار إلى أن الحبسة مجموعة أعراض تجعل الشخص غير قادر على التعبير، حيث يتسبب بها تلف أجزاء الدماغ المسؤولة عن وظائف اللغة وتنتج عن السكتات الدماغية ومرض الخرف والزهايمر، وأيضا الضربات الشديدة للرأس وأورام الدماغ بعضها يمنع أصحابها من التحدث بجمل كاملة.وأوضح التقرير، أن هناك الحبسة الاستقبالية التي تصيب بارتباك شديد، ، وقد تظهر الحبسة فجأة أو تأتي بشكل تدريجي، ولا علاج لها لكن المصابين يحصلون على علاج وظيفي.وأنهى الممثل الأمريكي بروس ويليس، مسيرته الفنية إثر معاناته من فقدان القدرة على الكلام بسبب تلف في الدماغ، وذلك حسبما أعلنت عائلته.وفي منشور على "إنستجرام" وقعته بناته وزوجته إيما هيمينج ويليس وزوجته السابقة ديمي مور: "يترك بروس المهنة التي كانت تعني الكثير بالنسبة له". ويضيف النص: "هذا حقًا وقت صعب لعائلتنا ونحن نقدر حبهم".وأضافت: "هذا وقت مليء بالتحديات حقا لعائلتنا ونحن ممتنون جدا لحبكم المستمر وتعاطفكم ودعمكم. نحن نتحرك من خلال هذا كوحدة عائلية قوية، وأردنا جلب معجبيه لأننا نعرف كم يعني لك، كما تفعل معه. "كما يقول بروس دائما ، "عش الأمر" ونخطط معا للقيام بذلك".