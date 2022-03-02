بطاقة إيداع بالسجن في حق العميد عبد الرزاق الكيلاني

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أعلن المحامي سمير ديلو وعضو هيئة الدفاع أنّه تمّ إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّ العميد عبد الرزاق الكيلاني، وذلك في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".وأحيل الكيلاني من أجل تهم "هضم جانب موظّف عمومي بالقول والتهديد حال مباشرته لوظيفته ومحاولة التسبب بالفوضى والصّد عن العمل وتحريض الأمن على العصيان"، وهو ما نسب إليه على خلفية ما صرح به عند منعه من قبل قوات الأمن من زيارة النائب والمحامي المحتجز في بنزرت نور الدين البحيري.وقد رافع عن الكيلاني خلال جلسة استنطاقه اليوم عشرات المحامين وانطلقت المرافعات منذ العاشرة صباحا الى حدود الثامنة ليلا.