La Coupe arabe 2021 Ooredoo soutient les aigles de Carthage

Ooredoo, sponsor de la Fédération Nationale du Football, soutient les aigles de Carthage dans leur aventure au Qatar durant la Coupe Arabe de la FIFA 2021™.







Le premier opérateur en Tunisie réitère son engagement envers la sélection nationale qui vient d’entamer avec succès sa participation au plus grand tournoi arabe des nations à la capitale qatarie.



L’opérateur de télécommunication officiel de la Coupe du Monde 2022 et de la Coupe arabe 2021 pour la région Moyen Orient et Afrique sera également le partenaire d’une des plus grandes nations du football arabe. La Coupe Arabe de la FIFA 2021™ se déroule du 30 novembre au 18 décembre 2021 au Qatar en présence de 16 équipes. Ce rendez-vous fera office de répétition avant la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ qui se tiendra du 21 novembre au 18 décembre 2021.



Acteur incontournable du sponsoring sportif depuis des années, Ooredoo continue à soutenir le sport d’élite et les icones de la jeunesse tunisienne, à l’image d’un opérateur proche de ses concitoyens.