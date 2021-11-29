أصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائى المالي بالعاصمة ،حكما ب6 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل في حق عرافة ،وذلك في قضية رفعها عليه ممثل قانوني لأحد البنوك من أجل اتهامها بالقيام بأعمال شعوذة وسحر على مبلغ مالي سرقه موظف بالبنك المذكور في حين قضت المحكمة بالسجن لمدة 6 سنوات في حق الإطار البنكي الذي اخد تلك الاموال والمقدرة باكثر من نصف مليار إلى العرافة لممارسة طقوس واعمال سحر عليها .
في قضية رفعها عليها أحد البنوك :6 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل في حق عرافة ومسؤول بنكي
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الاثنين 29 نوفمبر 2021 | 24 ربيع الثاني 1443
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