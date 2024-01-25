جولة في بعض المواقع الاخبارية الالكترونية

تناقلت صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ، اليوم الخميس ، بعض المستجدات الوطنية والعالمية من أبرزها نشر تعليق وزير التجارة الأسبق والخبير الاقتصادي محسن حسن حول التعيينات الحكومية الجديدة التي أعلنتها أمس رئاسة الجمهورية ومداخلة رئيسة لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان حول تعميم بطاقة التعريف وجواز السفر البيوميتري اضافة الى استقبال ايطاليا 100 طفل فلسطيني مصاب جراء القصف على غزة .



جولة في صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ليوم الخميس 25 جانفي 2024





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وقد أورد موقع اذاعة " اكسبريس أف أم " مداخلة لرئيسة لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان هالة جاب الله قالت فيها " أنهم بصدد تكثيف جلسات العمل والنقاش والنظر في تساؤلات النواب حول بطاقة التعريف البيوميترية وجواز السفر البيوميتري الى جانب الاستماع الى عديد الأطراف الأخرى ذات العلاقة بالموضوع "

وأبرزت في سياق متصل ، "أن جاهزية بطاقة التعريف وجواز السفر تتعلق بالمصادقة على مشروعي القانونين في الجلسة العامة ومن ثم صدور الأوامر التطبيقية والترتيبية من وزارة الداخلية لتكون متاحة للجميع " .

وأضافت المتحدثة ، " أن الانضمام لمنظومة التعريف البيومترية سيسهل تنقل المواطنين ويساهم في حماية الحدود ، كما أنه يندرج في اطار تنفيذ مقتضيات المنظمة العالمية للطيران المدني " ، مشيرة الى أن تعميم بطاقة التعريف وجواز السفر البيوميتري سيكون بشكل تدريجي ولن يكون دفعة واحدة " وفق قولها .



وتطرق موقع اذعة "جوهرة أف أم ، الى تصريح وزير التجارة الأسبق الخبير الاقتصادي محسن حسن ، علق فيها على التعيينات الحكومية الجديدة حيث ثمن افراد قطاعين مهمين بكتابة دولة واعتبره مهما جدا وذلك في علاقة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة والانتقال الطاقي .

وفي المقابل رجح الوزير الأسبق بالقول ، " أنه كان من الأجدى تعيين كاتب دولة مكلف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني وبمهمة تكون أشمل

بدلا من الاقتصار على كاتب دولة مكلف بالشركات الأهلية "، مردفا بالتعليق أن رئيس الجمهورية يعتقد أن الشركات الأهلية هي من أبرز الحلول للخروج من الصعوبات الاقتصادية .

وأضاف المصدر ذاته ، أن هناك 3 تحديات أساسية تنتظر الحكومة بتركيبتها الجديدة وتتمثل في توفير التمويلات اللازمة للدولة وفي الانعاش الاقتصادي وفي خطة وطنية للاستثمار على امتداد 5 سنوات في اطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص .



وأكد الطبيب الناشط زكريا بوقرة عبر موجات الاذاعة ، أن المتحور الجديد لفيروس كورونا منتشر حاليا بشكل كبير في كل الفضاءات في تونس ، مؤكدا أن عدد الحالات أكبر بكثير مقارنة بما تم الاعلان عنه رسميا .

وكشف ذات المتحدث ، في برنامج " صباح الورد " ، أن أغلب الحالات المسجلة حاليا في تونس هي كوفيد متحور عن "أوميكرون" وليست أنفلونزا موسمية ، مشيرا الى عدوى هذا المتحور شديدة الانتشار ، داعيا المصابين بها الى الانعزال والبقاء في المنزل خلال الأيام الأولى من الاصابة "

وكان المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية وعضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا قد أعلن أمس ، أنه تم اكتشاف أول حالة اصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا "جي ان 1 " في تونس على اثر القيام بالتقطيع الجيني ل60 عينة بمستشفى شارل نيكول والمركز الوطني لليقظة الدوائية " وفق ما ورد في الموقع ذاته .



وأبرز موقع وكالة الأنباء الفرنسية ، أن الاتحاد الأوروبي أطلق في مدينة أنتويرب البلجيكية " تحالف الموانىء الأوروبية " لتنسيق الاجراءات الأمنية بين الدول الأعضاء ضد تهريب المخدرات ومكافحة تسلل الشبكات الاجرامية "

ويهدف هذا التحالف ، حسب ذات الموقع ، الى خلق شراكة بين سلطات الموانىء والجمارك والشرطة وشركات النقل البحري ، حيث ستتبادل الموانىء المشاركة في المعلومات وأفضل الممارسات لـتأمين الموانىء وتحديد مصادر ووجهات التدفقات وتفكيك الشبكات الاجرامية "

وقد حضر مراسم اطلاق التحالف ممثلون عن 16 من الموانىء الأساسية للحاويات الأوروبية وبينها موانىء روتردام وهامبورغ والجزيرة الخضراء ومرسيليا بالاضافة الى أنتويرب .



وجاء في موقع "سكاي نيوز عربية " ، أن مائة طفل فلسطيني أصيبوا جراء الحرب على قطاع غزة سيتلقون العلاج في عدة مدن ايطالية وذلك وفق ما أعلنته وزارة الدفاع الايطالية في بيان لها .

وأشار الموقع ذاته ، الى أن نظام الرعاية الصحية في غزة قد انهار بشكل كامل بعد أكثر من ثلاثة أشهر من القصف الاسرائيلي العنيف والقتال

في القطاع الفلسطيني المحاصر .

وكانت فرنسا قد استقبلت أمس الاربعاء ، سبعة أطفال فلسطينيين جرحى من قطاع غزة في مستشفيات للأطفال لمنحهم الرعاية الطبية حسب ما ورد في ذات الموقع .



وفي خبرآخر ، أفاد نفس الموقع ، بأن السيول الجارفة التي شهدتها ليبيا في شهر سبتمبر المنقضي شكلت كارثة مناخية وبيئية تتطلب 1.8 مليار دولار لاعادة الاعمار والتعافي وذلك وفق تقرير دولي صادر عن البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأروبي .

وقد دمرت السيول مساحات شاسعة من مدينة درنة بعد ما أدى الهطول الغزير للأمطار المصاحبة للعاصفة دانيال لانهيار سدين قديمين ، مما تسبب في فيضانات أغرقت مناطق بأكملها وفق ما ورد في ذات الموقع .