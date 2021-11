Nouvelair lance sa promo automnale, à partir de 459 dinars TTC

Communiqué de Presse - Pour mettre de la couleur à cette saison automnale, nouvelair propose à ses clients une promotion exceptionnelle sur douze villes européennes, l’occasion parfaite pour recharger ses batteries et s’offrir une petite évasion à prix doux.



Pour seulement 459 Dinars TTC (25 kg de bagages compris), les voyageurs de nouvelair peuvent s’envoler vers l’une des douze destinations européennes desservies sur 3 pays :



· La France : Paris, Lille, Nantes, Strasbourg, Lyon, Toulouse, Nice & Marseille



· L’Allemagne : Berlin, Düsseldorf & Francfort



· La Belgique : Bruxelles





Cette offre est valable pour tout achat de billet effectué du 16 au 25 novembre 2021 et une date de voyage comprise entre le 16 novembre 2021 et le 31 mars 2022, hors vacances scolaires.







Les billets peuvent être achetés sur le site www.nouvelair.com, via l'application mobile, ou en appelant le Call Center sur le numéro : (+216) 70 020 920.



Cette promo est disponible aussi auprès de votre agence de voyage habituelle.







À propos de Nouvelair …



Nouvelair a été fondée en 1989. Première compagnie aérienne privée en Tunisie.



En Tunisie, Nouvelair opère à partir de 4 aéroports internationaux, Tunis-Carthage, Enfidha, Monastir et Djerba. La compagnie a été élue Meilleur Service Client pour l’année 2020 et 2021.