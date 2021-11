Sofrecom Tunisie célèbre 10 ans d’existence

Communiqu de Presse - Sofrecom Tunisie clbre ce jour ses 10 ans dexistence et compte dsormais plus de 1000 ingnieurs et dveloppeurs. A cette occasion, M Michal Trabbia, Directeur Excutif Technologies et Innovation d'Orange & Prsident de Sofrecom a raffirm lengagement de lentreprise et sa volont dtre lacteur de rfrence pour le dveloppement du numrique en Tunisie et sur le continent africain.



Socit internationale de conseil et dingnierie spcialise dans les tlcoms et les nouvelles technologies de linformation, Sofrecom accompagne la transformation et le dveloppement des oprateurs, des gouvernements et des institutions partout dans le monde. Elle leur apporte conseils et solutions oprationnelles en mettant leur disposition les expertises de ses 2100 consultants et ingnieurs et linnovation du groupe Orange.



Nous sommes heureux de vous retrouver, aujourdhui Tunis, pour fter les 10 ans de Sofrecom Tunisie. Ce sont dsormais plus de 1000 emplois crs Tunis depuis limplantation de Sofrecom dans le pays. Les comptences hautement qualifies de nos ingnieurs et dveloppeurs forms dans les universits et coles tunisiennes contribuent activement aux projets dInnovation dOrange. Nous sommes fiers de contribuer au dveloppement conomique de la Tunisie. , a dclar Michal Trabbia.



Les engagements que nous avions pris pour la cration demplois hautement qualifis dans le secteur numrique, ont t dpasss. Sofrecom Tunisie est devenue aujourdhui la 1re entreprise de services numriques en Tunisie, et autre lment de fiert, plus de la moiti de ses ingnieurs sont des femmes. Nous comptons poursuivre cette belle dynamique de croissance et de mixit, et faire de la transformation digitale un levier fort de dveloppement et dinclusion en Afrique , a ajout Guillaume Boudin, Directeur Gnral de Sofrecom.



Une croissance du capital humain X100 en 10 ans



Riche de sa diversit et de la mixit de ses quipes : 33 ans est la moyenne dge des quipes, 54% de nos ingnieurs sont des femmes, Sofrecom Tunisie rpond une double promesse : tre un centre dexcellence linternational et haute valeur ajoute pour le Groupe Orange et pour ses clients, ainsi quun acteur cl du dveloppement numrique en Tunisie et en Afrique.







Afin de raliser cette croissance, Sofrecom capitalise sur son exprience pour former les comptences du futur et prparer les mtiers de demain et sappuie sur un vivier de jeunes diplms tunisiens forms dans les universits du pays. En plus des partenariats avec une grande partie des coles dingnieurs locales depuis plusieurs annes, lentreprise mise sur une formation de qualit et une stratgie de rtention des talents qui lui permettent datteindre ses objectifs. De nouvelles activits trs en vue en ce moment commencent se dvelopper Tunis, sur les thmes de lIntelligence Artificielle (IA) et de Business Intelligence. En effet, en plus de la recherche, les quipes interviennent sur des composantes IA dapplications et services pour le compte de loprateur.







La Tunisie un vivier de comptences dans le numrique





Au cours des clbrations des 10 ans de Sofrecom Tunisie et dans le cadre de la table ronde organise cette occasion en prsence de partenaires et acteurs de lcosystme numrique en Tunisie, les intervenants ont rappel les enjeux de la transformation numrique et limportance du capital humain comme un lment essentiel cette transformation.



La Tunisie au travers de son formidable rseau denseignement suprieur, est un levier majeur pour Sofrecom pour ses projets de recherche et dinnovation dans le secteur numrique. En effet, il est noter que le pays est dot de 30 coles publiques dingnieurs et 28 du secteur priv. Ces coles assurent la formation des ingnieurs en 96 spcialits rparties sur 223 filires dont 60 filires en informatique.



Lobjectif de Sofrecom Tunisie pour les annes venir est de former ses ingnieurs ces mtiers du futur et accompagner linnovation. Son ambition aussi est de renforcer son engagement socital auprs de ses parties prenantes et son cosystme. Dabord en dveloppant davantage les programmes dj en place en faveur de linclusion numrique et la rduction de son impact environnemental ; ensuite en allant vers un engagement plus large chelle via des partenariats long terme avec les acteurs de la socit civile.







À propos de Sofrecom, The Know-How Network



Sofrecom est un acteur de rfrence du conseil et de lingnierie dans le domaine des tlcommunications, des NTIC et de la transformation digitale. Filiale du Groupe Orange, la socit dveloppe depuis 50 ans un savoir-faire unique dans les mtiers de loprateur. Son exprience des marchs matures et des conomies mergentes, conjugue une solide connaissance des volutions structurantes de son secteur, en font le partenaire stratgique des oprateurs, des gouvernements et des investisseurs internationaux.



Sofrecom dont les missions sont intrinsquement voues linternational, compte



11 implantations dans le monde : France, Gorgie, Maroc, Algrie, Tunisie, Cte dIvoire, Middle-East (Duba et Arabie Saoudite), Bnin, Cte dIvoire, Indonsie, Argentine.



Depuis sa cration, elle a accompagn la transformation de plus 200 acteurs majeurs dans une centaine de pays en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie, en Europe et en Amrique Latine.



Forte de 2100 consultants, ingnieurs et analystes issus de plus de 32 nationalits, Sofrecom est riche de sa diversit. Avec lappui de ses partenaires industriels et des experts de linnovation dOrange, elle offre aux organisations un rseau mondial de savoir-faire et dexpertises The Know-How Network au service de leur transformation et dveloppement.



Pour plus d'informations : www.sofrecom.com







À propos de Sofrecom en Tunisie



Sofrecom Tunisie, est un centre dexcellence et dexpertises digitales et IT qui sappuie sur ses 1000 chercheurs, dveloppeurs, consultant et ingnieurs hautement qualifis sur sa proximit avec lEurope pour rpondre de faon souple et ractive aux besoins de ses clients locaux et internationaux.



Sofrecom Tunisie est lun des Hub rgionaux de Sofrecom pour adresser ses clients en Afrique et au Moyen-Orient o elle offre des services de veille technologique et concurrentielle, de consulting et dingnierie rseaux ainsi que de dploiement de solutions SI.